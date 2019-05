Einstein, Marilyn Monroe of zelfs Mona Lisa komen tot leven met kunstmatige intelligentie

Samsung AI Beeld Samsung

Een video waarin een bewegende Mona Lisa ten tonele wordt gevoerd op basis van het bekende portret van Leonardo da Vinci? Onderzoekers uit Rusland van Samsungs AI Lab tonen in nieuw onderzoek aan dat dit dankzij nieuwe inzichten in kunstmatige intelligentie relatief eenvoudig is te maken.

Another great paper from Samsung AI lab! @egorzakharovdl et al. animate heads using only few shots of target person (or even 1 shot). Keypoints, adaptive instance norms and GANs, no 3D face modelling at all.

▶️ https://t.co/Xk5D4WccpD

📝 https://t.co/SxnVfY72TT pic.twitter.com/GjVrJbejT0 Dmitry Ulyanov

Dat tegenwoordig met behulp van AI-software, AI staat voor artificial intelligence, video’s kunnen worden gemaakt waarin beroemdheden toespraken maken die ze nooit hebben gedaan, is al eventjes bekend. Of waarin celebrities zonder dat ze er zelf weet van hebben een rol krijgen in een pornofilm. Bij deze technieken wordt het ene hoofd als het ware over het andere geplaatst, met behoud van mondbewegingen en mimiek. De truc is dat het gezicht wordt geabstraheerd in de vorm van een digitaal masker. Op dit gesynthetiseerde pratende hoofd wordt vervolgens de andere (bekende) persoon kan worden geprojecteerd.

Het probleem daarbij is altijd dat het zogenoemde Generative Adversarial Network (GAN) een gigantische hoeveelheid foto’s nodig heeft van die bekende persoon om het netwerk te kunnen trainen. Hoe meer foto’s, hoe beter het resultaat. Het onderzoek van Samsung richt zich op precies dit punt. Vaak zijn er immers helemaal niet veel foto’s beschikbaar. Of misschien zelfs maar één.

Samsungs AI in actie Beeld Samsung

Om op basis van één fotootje toch een video te maken waarin de geportretteerde sprekend en gebarend wordt opgevoerd, moet nog eerst een netwerk worden getraind met algemene videobeelden. Meta-leren, noemen de onderzoekers dat. Na deze meta-training waarin het systeem is geleerd hoe menselijke gezichten in zijn algemeenheid bewegen, worden de hoofden van het uiteindelijke doelwit erop ‘geplakt’. Het resultaat is niet perfect, maar aardig realistisch.

In de begeleidende video die de onderzoekers hebben laten maken, laten ze verschillende beroemdheden de revue passeren. Marilyn Monroe, Salvador Dalí, Dostojevski worden tot leven gebracht op basis van één enkele foto. Maar het verrassendst zijn nog de video’s die met deze techniek kunnen worden gemaakt van geschilderde portretten. En zo komt Mona Lisa tot leven.

Samsung noemt geen praktische toepassingen, maar het is duidelijk dat dit soort technieken ook ten kwade kunnen worden ingezet, om nog gemakkelijker nepvideo’s te produceren.