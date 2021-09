Eindeloze reeks belevenissen en anekdotes van Michiel Romeyn

Beeld Nieuw Amsterdam

In Michiel Romeyn – Bepaal jij dat? beschrijft journalist Robert Lagendijk de ziel en de zaligheid, álles eigenlijk, van de kunstenaar en tv-maker (Jiskefet), die in het fraai uitgegeven boek steeds kameraadschappelijk Michiel wordt genoemd. De titel zegt al veel. Romeyn is een Amsterdammer, een rasechte. Hij bepaalt toevallig zelf wel wat goed voor hem is.

In een eindeloze reeks belevenissen en anekdotes wordt hij voorgesteld. Een greep: ‘Michiel trekt er graag op uit.’ ‘Michiel heeft altijd een fascinatie gehad voor de Tweede Wereldoorlog.’ ‘Michiel is gek op Nederland.’ ‘Michiel is trots op zijn fotowerken waarop hij locaties van liquidaties laat zien.’ ‘Michiel wordt geplaagd door paniekaanvallen, iets wat hij deelt met Herman Koch.’ ‘Michiel is altijd een enorme leedmagneet geweest.’ ‘Michiel is, zoals de therapeuten dat noemen, een highly sensitive person.’ Zijn honden heten Noef en P en als hij een man ziet met een sikje, een uilenbril en een linnen tas aan de schouders, schreeuwt hij hem uit het niets ‘GroenLinks, GroenLinks’ na. De man is beduusd, net zoals de lezer van dit uitputtende, verbrokkelde portret.