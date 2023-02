Eindeloos en keihard schateren: het programma Strandgasten heeft last van ‘lachdwang’

Strandgasten is zo’n programma dat je achterlaat met meer vragen dan antwoorden. Het basisconcept is bekend: artiesten komen samen in een vuurkorf-achtig decor, gaan vijf minuten in gesprek over quasi-diepzinnige onderwerpen, zingen vervolgens een lied om elkaar tot tranen toe te roeren. Wat het programma, dat woensdagavond werd uitgezonden op NPO 3, verwarrend maakt, is de zomerse setting: waarom kijken we in februari naar mensen in korte broek? Nog mysterieuzer: Nick en Simon, die in augustus aankondigden uit elkaar te gaan, presenteren het programma samen – geflankeerd door hun manager Kees Tol. Was de breuk van na de opnames? Vormde Strandgasten de aanleiding? Maar hoe kan je uit elkaar gaan, met zo veel gezelligheid om je heen?

Ruimte voor dat soort vragen is er niet – de drie mannen zijn vooral heel druk met uitstralen hoe leuk ze het met elkaar hebben. Kees komt aan in een tractor – lachen. Nick en Simon zingen een lied – vindt Kees dan weer heel grappig. Kees installeert een mobiele sauna. Hilarisch. Duidelijk: op dit strand hoeft maar heel weinig te gebeuren om een lachsalvo te ontketenen.

Kees Tol maakt een grap in ‘Strandgasten’. Beeld NPO Start

Strandgasten heeft last van een fenomeen waar meer mediaproducties onder lijden – ik noem het ‘lachdwang’. Om aan het publiek aan te geven dat datgene wat ze zien en horen leuk is, gaan de makers alsmaar over tot eindeloos en keihard gelach. Het zal psychologisch gezien vast ergens op slaan, maar bij mij is het effect van dit soort dwangmatig geschater dat ik alsmaar het idee heb dat ik de grap mis. Of dat ik in het geheel geen humor heb.

Het fenomeen ontstond een paar jaar geleden in podcastland, waar presentatoren bij gebrek aan lachbandjes en andere audio-effecten stiltes op gingen vullen met zelfgeproduceerd gegrinnik. Luister maar eens naar een show als Manmanman: elke aflevering bestaat voor zo’n veertig procent uit alleen maar lachen. Via dit soort populaire titels verspreidde de lachdwang zich naar andere podcasts, waardoor het overgrote deel van het mainstream aanbod momenteel gekenmerkt wordt door een gezamenlijk, repetitief lachmantra – als een collectieve chant.

Nu heeft het fenomeen dus ook de tv bereikt, waardoor steeds meer programma’s gaan lijken op een variatie op De Lama’s – een aangeklede wachtruimte in anticipatie van weer een aanleiding om het uit te gieren. Ingewikkeld wordt het dan ook in Strandgasten als liedjesschrijver Stef Bos en Glenn de Randamie alias Typhoon elkaar ontmoeten. De twee mannen hebben veel over elkaar gehoord en kunnen niet wachten in gesprek te gaan. ‘Muziek is gewoon een poging het grotere verhaal te vertellen’, zegt Bos. Precies, antwoordt Typhoon. ‘Elke cultuur heeft z’n eigen blues.’

Kees Tol grijpt in. ‘Zo, die zitten meteen in heel diepe gesprekken’, zegt hij. ‘Ik heb daar altijd eerst een krat bier voor nodig.’ Net op tijd: de cue voor het volgende lachmoment. Wat is hier grappig aan? Geen idee. Maar ik zal wel geen humor hebben.