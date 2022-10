Eindelijk wordt zijn Eerste symfonie uitgevoerd – maar zelf lijdt hij aan tinnitus en hoort hij ‘stofzuigers’

Componist Joey Roukens. Beeld Judith Jockel

Toen Joey Roukens (40), apothekerszoon uit Vlaardinger-Ambacht, 10 jaar was, kreeg hij een boek cadeau. De grote symfonieën heette het, door zijn moeder op de kop getikt bij de plaatselijke V&D. De ijverige pianoleerling bladerde er dagelijks in en kwam tot het inzicht dat hij op een dag ook zo’n symfonie moest maken. Sterker: hij moest er maar snel mee beginnen. Hij had haast.

‘Ik wist: als ik later componist ga worden, word ik een componist van symfonieën’, vertelt Roukens dertig jaar later. ‘Pianoconcerten of kamermuziek interesseerden me veel minder. Ik zag de symfonie als een heilig medium, het hoogste wat je kon bereiken. Maar toen las ik dus dat Mozart al op zijn 8ste zijn eerste symfonie schreef. Shit, dacht ik, ik ben twee jaar te laat! En Schubert was 16 of zo. Ik moest echt opschieten.’

Als 16-jarige gymnasiast achtte hij zich eindelijk rijp genoeg. Twee jaar later kwam de voltooiing, alles netjes georkestreerd. Het stuk werd nog uitgevoerd ook, door musici van het Nederlands Philharmonisch Orkest, in een serie voor jonge componisten in Lantaren Venster in Rotterdam. Alleen kreeg hij één dringend advies: Joey, noem het niet Symfonie nr. 1. ‘Dat vond de programmeur nogal pretentieus staan. Hij had natuurlijk gelijk. Ik zie het als een jeugdzonde, het is een naïeve mix van Igor Stravinsky, Morton Feldman en Tan Dun. Maar toen ik de schetsen terugvond, was ik ook verbaasd over hoe uitgewerkt het allemaal al was.’

‘De Eerste’

Nu is die ‘echte’ avondvullende symfonie die de naam ‘de Eerste’ mag dragen er wel. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest brengt het stuk – veertig minuten, vier delen – vrijdag in première in De Doelen. Alleen zijn de omstandigheden voor de componist minder leuk. Het is zeer onzeker of Roukens er zelf bij kan zijn. Sinds begin augustus is hij ‘een gevangene in een hoofd vol herrie’, zegt hij.

‘Ik werd wakker en ineens was het alsof er een stofzuiger tegen mijn oren zat. Grote groepen mensen en stadsgeluid kon ik niet meer verdragen; ik kon geen piano meer spelen, niet naar een café. Het is een knalluide ultrasone piep, een geluid als van zo’n muggenstekker, maar dan veel harder en breder. De toon is te hoog en diffuus om vast te kunnen stellen wat voor noot het is. Een lage c, daar had ik mee kunnen leven; dan had ik gewoon al mijn stukken om die toon heen gebouwd.’

Tijdens het interview van ruim een uur staat hij zes keer op en beweegt hij heen en weer. ‘Dat kwam er ook nog bij. Als ik tien minuten zit, moet ik gewoon opstaan. Ik krijg een onaangenaam warm gevoel. De artsen weten niet wat het is, het moet wel psychosomatisch zijn. Het is een bedradingsfout in het lichaam die moet worden hersteld.’

Dan, lachend: ‘Ergens is het wel een mooi verhaal: een componist met tinnitus die niet kan zitten. Als ik al naar de première zou kunnen, ziet het publiek mij de hele tijd van mijn stoel gaan, dan denken ze: wat is dát voor een idioot? Ik ben daarom blij dat ik dit verhaal kan vertellen, dan weet iedereen maar wat er met me aan de hand is.’

Fantoomgeluid

Tinnitus, een fantoomgeluid als symptoom van fysieke of mentale overbelasting, kan weer overgaan, maar er is geen medische behandeling die het geneest. Dat er een veelheid aan mogelijke oorzaken is, maakt gerichte behandeling om de klachten te verlichten moeilijker. Er zijn allerlei vormen van therapie mogelijk, maar één doeltreffend pilletje is er nog niet. De meeste mensen leren ermee leven, maar voor wie voortdurend met zijn oren bezig is, kan dat moeilijker zijn – zo ook in het geval van Roukens.

Ongegeneerd eclectisch Joey Roukens behoort tot de meest gespeelde en geliefde componisten van Nederland. Zijn werk werd onder meer gespeeld door het Concertgebouworkest en het New York Philharmonic. Zijn stijl is ongegeneerd eclectisch: hij is als geen ander in staat popinvloeden, zoals een dwingende puls, en zwelgend orkestspel aan elkaar te koppelen. Een groot succes was zijn dubbelpianoconcert In Unison (2018) voor Lucas en Arthur Jussen, dat onlangs is verschenen op cd.

De grootste paniek is voorbij. Het gaat iets beter, maar nog altijd houdt de toon hem uit zijn slaap. ‘De angst versterkt alles. Ik woon alleen en heb geen vriendin nu die me kan helpen te relativeren. Het klinkt heel pathetisch, maar er zijn dagen geweest dat ik dacht: zo wil ik niet verder leven. Zo erg was het. Ik ben opgelucht dat die gedachten weg zijn. Maar ik ben nog steeds somber, mijn energieniveau is minimaal. Ik hield altijd van grillige muziek met veel noten, mijn eigen muziek is ook zo. Als ik nu al iets opzet, is het kalme piano, bijvoorbeeld Frederic Mompou.

‘Ik heb psychologie gestudeerd. Dat wilden mijn ouders graag, dat ik ook iets serieus zou studeren. Je zou denken dat je als psycholoog getraind bent om patronen te herkennen en je daardoor wel de handvatten zou moeten kunnen vinden om jezelf uit de shit te trekken, maar dat is toch lastig. Je weet dat je je kwaal beter kunt accepteren dan ertegen te vechten, maar hoe vertaal je dat naar de praktijk? Ik doe nu van die mindfulness-achtige oefeningen: heel erg focussen op simpele huishoudelijke taken. Afwassen en daar dan heel bewust mee bezig zijn, dat helpt om me niet in mijn gedachtenstroom te verliezen.’

Stofzuigergeluid

Hoe kwam hij aan de piep? ‘Dat is ook raadselachtig. In de zomer van 2021 was die er al een beetje, maar de toon hinderde mij niet. Ik kende de horrorverhalen en prees me gelukkig dat ik het niet in die mate had. In juli dit jaar nam mijn oom me mee naar een concert van Joe Jackson en toen viel het me op hoe hard alles binnenkwam. Ik had het gevoel dat er veel aan me werd getrokken. Voor het eerst dreigde ik een deadline te missen, terwijl dat een relatief eenvoudig, kort stuk was voor een klein ensemble. Ik werd een zombie met allerlei klachten. En toen was er ineens die stofzuiger.

‘In de nazomer was ik op vakantie op het Griekse eiland Kefalonia. Dat heeft me goed gedaan. In mijn slapeloze nachten gaven de geluiden die me vroeger juist zouden hebben gestoord, me nu troost en rust. De krekels en kraaiende haan leidden me af van die piep. Ik heb toen besloten dat ik mijn leven niet laat overnemen. Die afgrond komt niet meer terug.’

Requiem

De partituur was gelukkig al ingeleverd toen De Piep zich aandiende. Dat gold ook voor dat andere grote stuk van hem dat dit najaar in première gaat, weer in zo’n beladen genre. Op uitnodiging van het festival November Music in Den Bosch schreef hij een requiem, de dodenmis. Dat stuk zal worden uitgevoerd door het Nederlands Kamerkoor en Amsterdam Sinfonietta.

‘Ook een requiem wilde ik altijd nog eens maken. Ik hou gewoon heel erg van die vorm en vind het interessant dat als componisten muziek maken die troost moet bieden, ze altijd teruggrijpen op het oude, archaïsche. Het is alsof de tekst daartoe uitnodigt. Er zit vaak veel contrapunt in, ook in mijn stuk. Ik wilde die traditie omarmen en er een soort hommage aan brengen.’

Maar wie anno 2022 een requiem componeert, zit wel met een Latijnse en Griekse tekst die voor velen niet meer rijmt met de geloofsbeleving. ‘Ik heb de tekst gefilterd. Daar zit veel potsierlijks in. Al het godvrezende heb ik eruit gehaald. Bij gedenken past geen Dag des Oordeels. Als je dat er allemaal in laat, wordt het een soort theater, dat is niet mijn insteek. Ik wil oprecht dat het troost kan bieden. Ik heb er ook een paar troostende Engelstalige gedichten in gestopt, van Robert Louis Stevenson en Mark Twain.

‘Domine’

‘De uitdaging is om het requiem naar deze tijd te trekken. Ik ben atheïst, maar je ontkomt niet aan die christelijke connectie, dus vroeg ik me af wat ik nu aan moest met een woord als ‘Domine’. Moest dat naar God verwijzen? Ik kwam tot de conclusie dat ik het ook symbolisch op kon vatten, als een containerbegrip van alles waar je je aan kunt optrekken.’

Maar eerst die symfonie dus. Hij heeft er ook maar meteen een bijnaam annex ondertitel bij bedacht: de ‘kaleidoskopische’. Al zijn invloeden, van gezwollen laatromantiek, klankkleurenexplosies tot post-minimal met stevige ritmiek, zijn erin terug te vinden. De symfonie eindigt zoals zij ook begon: met een enkele ijle, hoge noot.

Daarvan is de hoogte dan weer wel vast te stellen. Een d.