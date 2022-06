Eindelijk weer een vertaling van Danilo Kiš, auteur van een schitterend oeuvre ★★★★☆

Danilo Kiš Beeld Getty

Van Béla Hamvas, de grote Hongaarse essayist, stamt de uitspraak: ‘Men moet reizen zoals vuur zich verspreidt, vanuit een middelpunt in alle richtingen en daarbij, net als het vuur, alles wat men tegenkomt opvreten.’ Danilo Kiš, die afstamde van een Montenegrijnse moeder en een Hongaarse vader, zegt het zo: ‘Ik reis altijd – en dat is een paradox – in beide richtingen: voorwaarts en achterwaarts, naar het verleden en naar de toekomst.’ Misschien komt het doordat hij over de treinreis schreef, en niet zoals Hamvas over de levensreis, dat de Joegoslavische schrijver prozaïscher klinkt, al herkent hij ook iets van het reismetabolisme waarover Hamvas sprak. Wij reizen door landschappen, noteert Kiš namelijk, en zij door ons.

Iets van die dubbele reisbeweging zien we ook terug in zijn literaire werken. Daarin keerde hij naar het nabije verleden terug om een beeld te scheppen dat tegelijkertijd wellicht als waarschuwing voor de toekomst van Europa kon gelden. Danilo Kiš (1935-1989) is de auteur van een aantal schitterende romans en verhalenbundels, stuk voor stuk werken waarmee hij de literaire vorm probeerde te vernieuwen. Of het nu gaat om Een grafmonument voor Boris Davidovitsj of Encyclopedie van de doden, het zijn werken die nog immer van grote literaire schoonheid getuigen. Dat geldt al helemaal voor de trilogie waarin hij zijn familiegeschiedenis heeft opgetekend: Kinderleed, Tuin, as en Zandloper.

Dat er zo’n drie, vier decennia na het verschijnen van de Nederlandse vertalingen van die werken eindelijk nog een bundel van hem in het Nederlands wordt uitgegeven, mag haast een wonder heten. De Midden-Europese literatuur heeft lang niet meer de prominente status die ze in de jaren negentig had, al kun je wat daar toen verscheen (en nu nog steeds verschijnt) als een literaire Fundgrube beschouwen.

Polemiek tegen Kundera

In Homo poëticus zijn Kiš’ teksten over reizen, over zijn schrijverschap, maar ook over politieke onderwerpen bijeengebracht. Daaronder bevindt zich de belangrijke tekst ‘Variaties over Midden-Europese thema’s’, een serie reflecties die nog altijd het lezen waard is voor wie probeert te begrijpen hoe Europa in elkaar steekt. De tekst verscheen in 1987 en kan gelezen worden als een persoonlijke bekentenis: Kiš positioneert zichzelf als Midden-Europese auteur. Daarmee mengde hij zich tevens in een debat waaraan ook schrijvers als Péter Nádas, Ryszard Kapuściński en, niet in de laatste plaats, Milan Kundera meededen. De ‘Variaties’ vormen vooral een reactie op de stellingname van laatstgenoemde.

In zijn polemiek tegen Kundera waarschuwt Kiš voor een ‘nostalgie naar Europa’; zeg maar de hang naar een gemythologiseerd Oostenrijk-Hongarije. Wenen was voor Kiš het ‘centrum van alle annexionistische en reactionaire tendensen’. En hoewel Kiš wars is van iedere vorm van nationalisme (dat volgens hem voortkomt uit onbenullige luiheid), toont hij uitgerekend hier sympathie voor een Europees nationalisme. Men zondert zich daarmee niet af van de Europese context, aldus Kiš, maar doet juist het omgekeerde: men verzet zich tegen uniformisering.

Het belang van taal

‘Taal is lotsbepalend’, schrijft hij daarbij; een gedachte die in Nederland nog weleens lijkt te worden vergeten. ‘Elke poging in te grijpen in de integriteit van de taal van een schrijver is ongewis en vol risico.’ Midden-Europese schrijvers weten dit maar al te goed. Het zijn vaak (ofschoon lang niet altijd) schrijvers die in een kleine taal werken.

Misschien dat juist die positie hen dwong naar vormvernieuwing te streven. Want Kiš verheft ‘een besef van vorm’ tot de eigenschap van de Midden-Europese literatuur. Het is valse bescheidenheid als hij daaraan toevoegt dat hij daarmee een persoonlijke obsessie veralgemeniseert. Men kan niet aan de romans van Kundera of Nádas denken zonder hun specifieke vorm te benoemen. Midden-Europa is dus meer dan een landschap waar je met de trein doorheen kunt reizen en dat je in het voorbijgaan kunt verorberen.

Danilo Kiš: Homo poëticus – Leven, reizen, literatuur. Uit het Servo-Kroatisch vertaald door Reina Dokter en Pavle Trkulja. De Arbeiderspers; 300 pagina’s; € 23,99.

Beeld De Arbeiderspers