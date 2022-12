Eindelijk weer een album van techno-icoon Marcel Dettmann, waar misschien wel meer in had gezeten ★★★☆☆

Aan de titel te zien kostte het Marcel Dettmann best wat moeite zich weer eens aan een album te zetten. De Duitser bouwde de afgelopen twintig jaar aan de constructie van de moderne techno met zijn genregenoot Ben Klock, vanuit standplaats Berlijn en vooral de beroemde club Berghain. Aan het maken van echte albums, en dus aan het nauwkeurig programmeren van drummachines en software, komen de techno-iconen nauwelijks toe: ze zijn continu op reis om hun hoekige dansmuziek live aan elkaar te draaien.

Alleen al daarom is Fear of Programming interessant. Wat heeft Dettmann ons op plaat te bieden, na zijn vorige album Dettmann II, uit 2013? Met de sfeer zit het wel goed: Dettmann gooit er met mate de beuk in en laat langzaam opstomende tracks als Suffice to Predict zwelgen in sombere echo’s en kalm voortratelende ritmen. Pas halverwege komt hij door met een bubbelende baslijn die het nummer smoel geeft. In tracks als Transport en Reverse Dreams laat de producer machinale ambient ruisen, zonder een enkele drumslag: alsof Dettmann weer aan het werk is voor een sciencefictionsoundtrack als The Matrix Resurrections, waarvoor hij vorig jaar wat filmische tracks leverde.

Pas in Renewal Theory horen we de Dettmann die we kennen uit de club. Hij laat duistere en kille electro waaieren rond een holle bassdrum: een aangenaam grimmige en pompende technotrack. Toch lijkt het erop alsof de producer steeds maar een enkel idee heeft uitgewerkt in zijn studio, zonder er al te lang op door te studeren. Een nummertje per dag, zoiets moet zijn productiviteit zijn geweest. Die aanpak geeft zijn album aan de ene kant een spontaan gevoel, alsof de muziek ter plaatse (en dus net als in de club) is ontstaan. Maar bij sommige tracks, die maar een beetje blijven doorhobbelen op hetzelfde thema, denk je: daar had meer in gezeten.

Marcel Dettmann Fear of Programming Dance ★★★☆☆ Dekmantel