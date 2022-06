Eindelijk staat Lorde weer eens op een Nederlands podium, met vooral nieuw werk ★★★☆☆

Op 8 Juni gaf de Nieuw-Zeelandse zangeres Lorde een concert in een uitverkochte Afas Live. Beeld Ben Houdijk

De Nieuw-Zeelandse Lorde (echte naam: Ella Yelich-O’Connor) neemt graag een paar jaar de tijd voor een nieuw album. Als er dan ook nog een pandemie tussendoor komt, kan er zomaar vijf jaar zitten tussen het vorige Nederlandse optreden (oktober 2017) en dat op deze woensdagavond, in de uitverkochte Afas Live in Amsterdam.

‘Ik heb jullie gemist’, zegt ze.

Vijf jaar is lang, op Lordes leeftijd. De vorige keer moest ze nog 21 worden. De Lorde van nu (25) zingt op haar derde album Solar Power (2021) over de klimaatcrisis. Ze trapt af met een smeekbede om een ‘Leader of a New Regime’.

Van de trits doorbraakhits uit 2013 staat er nog maar één op de setlist: Royals natuurlijk, aan het einde. Een ander oudje, Ribs, kondigt ze aan met de mededeling dat ze 15 was toen ze het schreef en dat ze toen een heel ander persoon was.

Het accent legt ze op nieuw werk, dat goed genoeg blijkt om de voorstelling te dragen, al zakt het even flink in als ze Hard Feelings en daarna Loveless met te lange verhandelingen inleidt en ze in een paar ballads vocaal kwetsbaar blijkt. Lorde praat laag en zingt vaak laag, dat deed ze altijd al. In een song als California levert dat een moeizaam vocaal gevecht op.

Er staan genoeg mooie momenten tegenover: het Lana Del Rey-achtige Stoned at the Nail Salon en The Path bijvoorbeeld. Het zijn bezwerende, typische Lorde-melodieën met slimme, beeldende teksten en fraaie samenzang. Zo te horen gebruikt ze nog altijd deels vantevoren opgenomen tweede stemmen, zodat ze harmonieën met zichzelf zingt.

Ook overtuigend: de uitbundige, dansbare finale met Solar Power (confettikanon!) en Green Light. En weg is Lorde. ‘Hopelijk is de volgende keer niet pas over vijf jaar’, zegt ze nog.