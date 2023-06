Eindelijk onthult zanger Steve Harley wie Sebastian was: ‘Het is uiteindelijk niet zo mysterieus’

De single ‘Sebastian’ van Cockney Rebel.

Somebody called me Sebastian

Sebastian, Cockney Rebel (1973)

Als Steve Harley (van Cockney Rebel) de afgelopen vijftig jaar werd gevraagd naar de betekenis van Sebastian, schudde hij doorgaans een cryptisch antwoord uit zijn mouw. Voor het gemak koppelde hij het aan een periode dat hij van de hallucinerende drugs snoepte.

Met deze uitleg nam Peter Bruyn, de Neil Young van de Nederlandse popjournalistiek, niet langer genoegen. Voor het fameuze periodiek Platenblad denderde Bruyn onverschrokken de kleedkamer van Harley binnen na een concert in het Haarlemse Patronaat, afgelopen voorjaar.

De 72-jarige Brit Stephen Nice (de echte naam van Harley) zei dat hij zijn neiging om zich wazig uit te drukken had overgenomen van zijn held Bob Dylan. Als Dylan werd gevraagd naar de achtergrond van zijn teksten, reageerde His Bobness steevast met: ‘Wat betekent het voor jou?’

Maar de tijden veranderden, Harley kwam tijdens de coronalockdown tot inkeer. Hij vertelde in een zoom-conferentie met oude fans voor het eerst over de achterliggende betekenis van Sebastian, tekende Bruyn op in Platenblad. ‘Het is uiteindelijk ook niet zo mysterieus, al moet je het wel zien en de aanwijzingen kunnen verbinden.’

Sebastian is ontleend aan Sint-Sebastiaan, geboren in de derde eeuw na Christus. Hij was een Romeinse soldaat die zich bekeerde tot het christendom. In opdracht van keizer Diocletianus werd hij doorboord met pijlen, maar hij overleefde het. Uiteindelijk werd hij met knuppels vermoord en groeide hij uit tot martelaar en heilige.

Bruyn had een antwoord, maar er bleef een vraag boven zijn hoofd zweven, schreef hij: ‘Is de courtisane uit het derde couplet werkelijk de heilige Lucina die Sebastiaan in de catacomben van de Romeinse Via Appia begroef?’

In 1975 had Harley een nog grotere hit, Make Me Smile (Come Up and See Me). Zijn band heette inmiddels Steve Harley and Cockney Rebel, het album heette The Best Year of Our Lives. Op de hoes trof Peter Bruyn de naam aan van Yvonne Keeley, een zangeres met wie Harley zes jaar in Engeland samenwoonde.

Keeley heet eigenlijk Paay. Ze is de zus van zangeres en mediapersoonlijkheid Patricia Paay. Via deze weg stuitte Bruyn op een vergeten dwarsverband in de historie van de Nederpop. Onder leiding van Harley nam Patricia Paay in 1975 in de Abbey Road-studio het album Beam of Light op, met daarop het nummer Sebastian.

Een commercieel succes werd de samenwerking niet. Wel genereerde Paay met de plaat de nodige aandacht, al pakte dat niet altijd even gunstig uit. In het Het Vrije Volk vertelde ze destijds dat ze veel last had van mensen die ze ‘bellers’ noemde.

‘Een keer hadden er foto’s in een krant gestaan. Ik droeg een zwarte voile, maar daar was dwars doorheen gefotografeerd door het flitslicht. Ik stond gewoon in mijn blote borsten, je zag alles. Ik schrok me rot. Belde een vent op die vroeg: hoeveel kost het? Ik zei: meneer, ik ben zangeres.’

