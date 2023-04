Eindelijk kan Eels de nieuwe nummers spelen die sinds corona op de plank lagen

Mark Oliver Everett, alias E, van de Amerikaanse rockband Eels. Beeld Roberto Ricciuti/Redferns

De liedjes van Earth To Dora waren op één na allemaal al geschreven toen corona toesloeg. ‘Maar we namen alles wel zo goed en zo kwaad als dat ging op, door het uitwisselen van muziek via e-mail. Ik wilde het pas uitbrengen als het normale leven zou hervatten en we weer op tour konden.’ Terwijl E ruim een halfjaar wachtte, besefte hij dat mensen juist tóen muziek nodig hadden. ‘Ik bracht eind 2020 dus voor het eerst een album uit waarvan ik niet wist of ik dat ooit live zou spelen. Dat vond ik toch gek en wilde het daar eigenlijk bij laten.’

E begon toch weer te twijfelen toen hij in 2021 weer in contact kwam met John Parish. Die Britse gitarist had twintig jaar eerder het album Souljacker voor Eels geproduceerd. ‘Het leek me een leuk experiment. Samen muziek maken, hij in Bristol en ik in Los Angeles. Ik moest er vanwege het tijdsverschil elke dag om vier uur voor opstaan, maar dat deed ik toch al sinds ik in 2017 vader werd. Ik wilde op het nieuwe album weer eens lekker rocken. Dat ging leuk, zo op afstand van elkaar.’

Extreme hekserij

De titel van het album, Extreme Witchcraft kwam E al een paar jaar geleden tegen toen de ex-drummer van Beyoncé haar beschuldigde van ‘extreme hekserij.’ Mooie term, die onthoud ik, dacht ik. Hekserij is volgens mij al extreem, dus wat moet extreme hekserij wel niet zijn?’ Maar de titel sloeg helemaal niet op de liedjes die uiteindelijk het album Earth To Dora zouden vormen. ‘Dat gaat echt over mijn relatie die na een paar jaar stukliep en hoe een man van 54 ineens vader werd. Dat zou ik geen hekserij willen noemen.’

De titel paste beter bij de manier waarop het album Extreme Witchcraft tot stand kwam, vindt E. Maar ook vrijdag, in Afas Live, zal Eels meer van Earth To Dora spelen. ‘Ik vind dat de liedjes beter verdienen dan dat ze op de plaat klinken. Ik ben er meer aan gehecht dan ik dacht. Toen we eindelijk weer mochten gaan toeren, was dat het eerste wat ik wilde: de kans grijpen om liedjes die ik had veronachtzaamd, in ere te herstellen. Dat doen we deze tour.’