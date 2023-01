Eindelijk is de kerk van Calatrava klaar; een baken van licht op Ground Zero

St.Nicholas Greek Orthodox Church in New York. Beeld Alan Karchmer

Dikke tranen rollen over de wangen van Peter Katchis (91). Hij verbergt zijn hoofd in zijn handen. Echtgenote Mary (88) duwt zijn rolstoel naar het midden van de kerkvloer, tot recht onder de koepel. Katchis kijkt op. Het marmer van de St. Nicholas Greek Orthodox Church in New York blinkt oogverblindend wit. Tientallen heiligen kijken op hem neer.

Katchis wijst. ‘Kijk nou!’ Recht voor zijn neus straalt het grootste fresco: Theotokos, de Grieks-orthodoxe maagd Maria. Ze houdt haar armen gestrekt boven het aangezicht van een moderne stad. Empire State Building, Brooklyn Bridge en de Freedom Tower, het nieuwe World Trade Center – onmiskenbaar New York. ‘Prachtig’, fluistert hij. ‘Ze is prachtig.’

Peter Katchis werkte vroeger op Wall Street, hier vlak om de hoek. Toen boorden zich, op 11 september 2001, twee vliegtuigen de Twin Towers in. ‘Een dierbare van ons kwam om die dag’, zegt Mary, haar hand op de schouder van haar huilende man. Naast de torens sneuvelden in de ravage verscheidene andere gebouwen. Een daarvan was een oud, haast onopvallend kerkje. Hún kerk.

Nu, ruim 21 jaar later, is de St. Nicholas Greek Orthodox Church heropend – en allesbehalve onopvallend. Het lijkt alsof er tussen de wolkenkrabbers van Manhattan een marmeren ruimteschip is neergedaald.

Ground Zero

De gloednieuwe kerk is onderworpen door de gevierde Spaanse architect Santiago Calatrava (71). Die maakte naam met zijn opvallende constructies, waarin toekomst en verleden met elkaar wedijveren: klassieke ideeën verpakt in strakke, futuristisch aandoende vormen. Calatrava ontwierp bekende bruggen in Barcelona, Sevilla en Bilbao, het Olympisch sportcomplex in Athene en treinstations in Lissabon, Zürich en, dichterbij, Luik.

De Griekse kerk is alweer Calatrava’s tweede ontwerp op Ground Zero, zoals de omgeving rond het verwoeste World Trade Center is gaan heten. Op een steenworp afstand verrijst de Oculus, een kolossaal metrostation en winkelcentrum, als het geraamte van een prehistorische vogel. De St. Nicholas Church doet daar in ambitie weinig voor onder.

‘Het marmer is afkomstig uit Griekenland’, zegt priester Andreas Vithoulkas, die de laatste maanden van de bouw overzag. Hij geeft een rondleiding aan de familie Katchis: Peter, Mary en het dozijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen dat zij voor dit bezoek op sleeptouw hebben genomen. ‘Het Parthenon in Athene is gebouwd uit hetzelfde materiaal.’

Wit, strak en glanzend

De oorspronkelijke kerk werd begin 19de eeuw gevestigd in een herberg; vanuit hier zetten voornamelijk Griekse immigranten vaak hun eerste stappen in de VS. Terwijl de buurt moderniseerde, de hoogte in schoot, weerstond de kerk de verleiding om het gebouwtje, sinds de jaren zeventig in de schaduw van de Twin Towers, te verkopen. Na 11 september 2001 was er van de kerk niets meer over.

Aan de basis van Calatrava’s nieuwe ontwerp staat niet de oorspronkelijke kerk, maar de Hagia Sophia in Istanbul. Of uit de mond van priester Vithoulkas: ‘Constantinopel’, de oude christelijke naam van de stad. De Hagia Sophia is tegenwoordig een moskee, maar was ooit de grootste kathedraal ter wereld, epicentrum van het orthodoxe christendom.

Het interieur van de Grieks-orthodoxe St. Nicolaaskerk in New York. Beeld Alan Karchmer

De nieuwe St. Nicholas Church is een futuristische interpretatie van dat verre verleden. De koepel telt net als de Hagia Sophia veertig ramen gescheiden door twintig ‘ribben’, elk beschilderd met een orthodoxe heilige. De fresco’s, in helder pastel, zijn afkomstig uit een klooster in Griekenland. Klassieke elementen, maar de afwerking is wit, strak en glanzend.

De nieuwe kerk moet Grieks-orthodoxe kerkgangers trekken, maar dient tegelijkertijd als herdenkingsplaats. ‘Een spiritueel centrum voor iedereen,’ zegt Vithoulkas. ’s Nachts gloeit de koepel als een kaars, een baken in het donker van Ground Zero.

Geen 20 miljoen, maar 85 miljoen

Santiago Calatrava heeft de reputatie dat zijn projecten, naast ambitieus en ontzagwekkend, vooral ook duur zijn – en geregeld nog duurder uitpakken dan bedoeld. Dat was deze keer niet anders. De bouw van de kerk werd begroot op 20 miljoen dollar, maar zou uiteindelijk ruim 85 miljoen kosten.

Het aartsbisdom, geplaagd door financiële schandalen, kon halverwege de bouw niet meer aan zijn betalingsverplichting voldoen. In 2017 legde de aannemer het project stil. Jarenlang bleef de kerk een betonnen bouwput verborgen achter schotten, een schandvlek te midden van Amerika’s meest iconische herdenkingsplek.

Dat de St. Nicholas Church toch kon worden voltooid, is te danken aan vermogende New Yorkers die het bisdom financieel te hulp schoten. Een verbond van Grieks-Amerikanen, onder wie Peter en Mary Katchis.

Priester Vithoulkas roept het echtpaar en hun familieleden bij zich. In zijn hand houdt hij een gouden doosje met daarin een relikwie. De familieleden slaan een kruis en drukken er één voor één een kus op.

De kerk is nu een maand open. Toeristen komen er genoeg, maar het opbouwen van de parochie kost tijd. ‘Veel van de oorspronkelijke bewoners leven niet meer.’

‘Er zijn toch nog wel genoeg Grieken in de stad?’, vraagt Peter Katchis voorzichtig.

Vithoulkas glimlacht. ‘Elke zondag komen er meer.’

Terwijl hij weer naar buiten wordt gereden, veegt Katchis de tranen uit zijn ogen. ‘Deze kerk is een monument’, zegt hij. ‘Voor de stad. En voor ons geloof, dat niet klein te krijgen is.’