Eindelijk heeft contrabassist Marc Johnson zijn soloplaat ★★★★☆

De Amerikaanse contrabassist Marc Johnson (67) heeft de afgelopen 45 jaar met vele grootheden uit de jazz gespeeld, maar een soloplaat, zoals bijvoorbeeld Dave Holland die uitbracht op ECM Records, is lang een onvervulde wens gebleven.

Met Overpass, opgenomen in Sao Paulo en gecoproduceerd door zijn echtgenote Eliane Elias, komt die dan toch in vervulling. En het is, net als Hollands Emerald Tears (1978), een mooie, toegankelijke plaat geworden.

Freedom Jazz Dance van Eddie Harris is een lekkere binnenkomer waarop Johnson over een ritmisch motiefje heen de melodie speelt die je niet je niet meer loslaat. Knap, zonder lagen over elkaar op te nemen. Dat doet hij wel in Samurai Fly, waarin we Johnson zowel gestreken bas als pizzicato horen spelen. Dat is toch net wat minder spannend.

Veel sterker is Miles Davis’ Nardis, uit het standaardrepertoire van pianist Bill Evans. Johnson maakte eind jaren zeventig deel uit van Evans’ laatste trio en heeft met zijn solo’s in dat nummer de fijne kneepjes van het vak geleerd. Zijn improvisaties zorgen ervoor dat Nardis en zijn eigen And Strike Each Tuneful String hier de uitschieters zijn.

Marc Johnson Overpass Jazz ★★★★☆ ECM Records