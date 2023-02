Eindelijk, dacht ik, eindelijk een journalist die de totale leegte van de VVD blootlegt

De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waaraan op dat moment behoefte is. Ditmaal: we moeten gewoon heel veel geld verdienen.

Edo van der Goot. Ik had nog nooit van ’m gehoord en Edith Schippers vermoedelijk ook niet. ‘Interviewtje bij NU.nl’, moet ze gedacht hebben. ‘Prima, leest toch niemand, even lekker warmdraaien.’ Beetje roepen hoe supermooi multinationals toch zijn, dat alle belastingen omlaag moeten, dat links terug wil naar de tijd met paard en wagen en hop: dienstauto in, door naar een bijeenkomst van ondernemende kanjers die elke dag keihard werken aan een mooier Nederland. Maar interviewer Edo van der Goot had zich voorbereid, hij stelde scherpe vragen als: ‘Dat kan toch niet?’ en ‘Waar wordt dat van betaald?’

Daar had Schippers geen antwoorden op. Althans: geen goede antwoorden. Eindelijk, dacht ik, eindelijk een journalist die met simpele vervolgvragen de totale leegte van de VVD blootlegt. Het moet gerommeld hebben op het liberale hoofdkantoor, misschien is er zelfs op tafel geslagen? ‘Minder belasting op álles? Hoe háált ze het in haar hoofd? Wat heeft ze nog meer voorgesteld? Gratis bier voor iedereen en een verzorgpony voor wie dat wil? We hebben subíét een andere lijsttrekker nodig, dit is onhoudbaar, godverdegodver, waarom heeft niemand haar gewaarschuwd voor Edo van der Goot? Die man is een sluipmoordenaar, dat weten we inmiddels toch wel? Get me somebody! Desnoods Rita Verdonk.’

De werkelijkheid bleek anders. De partij deelde het interview op al haar kanalen, zonder schaamte, zelfs met enige trots. Ik werd er, een nieuwe ervaring, bijna ‘onzeker’ van. Maar net op tijd dacht ik: er valt niets te ontmaskeren. Dit is wie ze zijn. Dit is wie wij zijn. Er zit maar één ding op: we moeten gewoon met zijn allen zoveel geld verdienen dat niemand ooit nog belasting hoeft te betalen. We kunnen het in elk geval proberen.