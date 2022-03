Eigentijdse opera voor een jong en divers publiek, dat is het Opera Forward Festival

Repetitie voor de voorstelling ‘I have missed you forever’. Beeld Milagro Elstak

‘Als ik hier op kantoor stress heb, en er is op dit moment veel stress, dan ga ik naar beneden, naar de Grote Studio. Als ik die ruimte binnenkom, voel ik me meteen beter.’

Sophie de Lint, directeur van De Nationale Opera, heeft het over festivalstress. Na een hiaat in 2020 en de onlineversie van 2021 kan dit jaar de zesde editie van het Opera Forward Festival (OFF) onbelemmerd doorgaan. De Lint heeft het reuzedruk, maar straalt van verwachting. En haar antistressmiddel? Een repetitieruimte waarin een collectief van jonge artiesten de voorstelling I have missed you forever aan het bijschaven is.

OFF draait om eigentijdse opera en de toekomst van het genre. De Nationale Opera (DNO) mikt op een jong en divers publiek door jonge artiesten uit te nodigen om te experimenteren en een contextprogrammering samen te stellen met andere kunstvormen, zoals video en spoken word. Een project als I have missed you forever past daar helemaal bij. Toch is dit de tweede soortgelijke productie bij DNO; de eerste was niet op het festival, maar was de seizoensopener in september 2020.

Sophie de Lint, directeur van De Nationale Opera. Beeld Liza Kollau

‘Anderhalf jaar geleden kon Mefistofele van Arrigo Boito niet doorgaan’, vertelt De Lint. Regisseur Lisenka Heijboer Castañón en dirigent en theatermaker Manoj Kamps mochten in een paar maanden een alternatieve voorstelling bedenken; dat werd Faust [working title]. ‘Ik zei: het podium is van jullie, maar laten we proberen ons aan bepaalde parameters te houden. En ze kwamen met een voor mij totaal nieuwe manier van werken die gaat over meervoudig auteurschap en meerstemmigheid, waarbij iedereen een eigen verhaal mag inbrengen.’

Nam De Lint met deze opdracht niet een erg groot risico? ‘Ik denk dat het verreweg het grootste risico was dat ik ooit in mijn carrière heb genomen. Maar als je er echt over nadenkt, zo’n groot risico was het nu ook weer niet, want het was: of dit of we gaan niet open. Normaal gesproken zijn we in dit vak constant aan het hollen, maar tijdens de pandemie had ik de mogelijkheid om te stoppen, observeren en nadenken. Ik heb prachtige kunstenaars ontdekt en de banden met andere Nederlandse instellingen versterkt. Na Faust [working title] besloten we een nieuwe serie op het festival te beginnen die we Collective Works noemen.’

Andere nieuwe initiatieven waren een paneldiscussie over opera en kolonisatie in oktober 2020 in het kader van Black Achievement Month en de deelname in juli 2021 aan Theater voor Keti Koti, de Surinaamse viering van de afschaffing van de slavernij. Het lijkt alsof de vernieuwingsdrang die bij OFF hoort, overslaat naar de rest van het seizoen. ‘Absoluut’, beaamt De Lint. ‘De laatste twee waanzinnige jaren zijn een openbaring geweest, niet alleen voor ons maar voor de hele wereld. De focus en prioriteiten zijn veranderd.’

Criticasters zouden zeggen dat DNO, als het nationale operagezelschap, zich zou moeten concentreren op grote producties met internationale allure, en dit soort nevenactiviteiten zou moeten overlaten aan kleinere instellingen.

De Lint: ‘Je moet beide doen. Ik kan al die mensen geruststellen dat ze grootse opera zullen blijven krijgen, ook op het festival. Eurydice – Die Liebenden, blind, de nieuwe opera van Manfred Trojahn, is een van de rijkste partituren die je kan bedenken, met bijna honderd musici in de orkestbak. Zodra we klaar zijn met Opera Forward gaan we over naar Puccini’s Tosca. Het is cruciaal om een balans te vinden. Met zestien titels in een seizoen kunnen wij én op de traditionele manier opera maken én nieuwe stemmen laten horen.’

Opera Forward Festival. 5 t/m 13/3, Nationale Opera & Ballet en andere locaties in Amsterdam.

Dit zijn voorstellingen om naar uit te kijken Liefde en verlies zijn de hoofdthema’s van de vier grote OFF-producties. Twee daarvan zijn geïnspireerd op de mythe van de dichter Orpheus, die naar de onderwereld afdaalt om zijn overleden vrouw Eurydice terug te halen. De onderaardse goden zwichten voor zijn muziek en hij mag haar meenemen, op voorwaarde dat hij onderweg niet naar haar omkijkt. Hij kijkt om, en veroordeelt Eurydice voorgoed tot het schimmenrijk. En verder: korte opera’s door studenten van verschillende kunstvakopleidingen, concerten, lezingen, poëzie en videokunst. Eurydice – Die Liebenden, blind Nieuwe compositie van Manfred Trojahn, wiens bejubelde opera Orest ruim tien jaar geleden ook haar wereldpremière in Amsterdam beleefde. Eurydice staat centraal in Trojahns hertelling van de Orpheus-mythe. Orphée | L’Amour | Eurydice Een voorstelling die vanuit drie verschillende perspectieven kan worden beleefd – dat van Orpheus, Amor of Eurydice. De première op 19/2 kreeg in de Volkskrant vier sterren. Denis & Katya Docu-opera van componist Philip Venables naar een tragisch waargebeurd verhaal van twee van huis weggelopen Russische tieners, die door hun livestreams een internetsensatie werden. I have missed you forever Vijf componisten en vijf schrijvers creëerden samen met zangers, dansers en musici een voorstelling in de vorm van een herdenkingsdienst. Naar een concept van Lisenka Heijboer Castañón, Manoj Kamps e.a.