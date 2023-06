Egypte boos op Leids museum vanwege tentoonstelling, opgravingsvergunning ingetrokken

Archeologen van het Rijksmuseum van Oudheden aan het werk in Sakkara. Beeld Rijksmuseum van Oudheden

Sinds 1975 doen medewerkers van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden opgravingen in het Egyptische Sakkara, op een uitgestrekte begraafplaats in de woestijn die duizenden jaren in gebruik is geweest. Maar na bijna een halve eeuw van veldwerk zijn de museummedewerkers opeens niet meer welkom.

De vergunning voor de jaarlijkse opgravingen is vorige week plotseling ingetrokken door de Egyptische Oudheidkundige Dienst. Reden: het Rijksmuseum van Oudheden zou zich schuldig hebben gemaakt aan ‘geschiedvervalsing’ vanwege de ‘Afrocentrische insteek’ van een expositie die sinds eind april is te zien: Kemet. Egypte in hiphop, jazz, soul & funk.

Deze tentoonstelling, gemaakt door een conservator van het museum, gaat over de verbeeldingen van Egypte in de muziek van artiesten met Afrikaanse roots. ‘Het oude Egypte en Nubië zijn de afgelopen zeventig jaar een onomstotelijke inspiratiebron geweest voor muzikanten uit de Afrikaanse diaspora’, aldus het museum. ‘De artiesten omarmen en claimen deze oude Afrikaanse culturen om uitdrukking te geven aan verzet, empowerment en spirituele heling.’

Leidse archeologen vinden oud-Egyptische graftombe in Sakkara. Beeld Rijksmuseum van Oudheden

De expositie toont tal van voorbeelden, zoals Beyoncé en Rihanna die zich lieten afbeelden als de Egyptische koningin Nefertiti. Maar in Egypte viel deze invalshoek verkeerd. Het regende na de opening van de tentoonstelling woedende reacties op internet en social media.

Vervalsing van de geschiedenis

Het Rijksmuseum van Oudheden bleek te worden meegesleurd in een andere controverse, die nog meer aandacht kreeg in Egypte: een serie van Netflix over het leven van de Egyptische koningin Cleopatra, met in de hoofdrol een zwarte actrice. Dat is een vervalsing van de geschiedenis, menen veel Egyptenaren: zij zou een witte huid hebben gehad.

Oorspronkelijk stond Kemet. Egypte in hiphop, jazz, soul & funk gepland voor 2022, maar door corona werd de expositie uitgesteld, waardoor die samenviel met het uitbrengen van de vierdelige serie Queen Cleopatra. De kritiek op de tentoonstelling is afkomstig van ‘mensen die de tentoonstelling niet hebben gezien’, stelt Wim Weijland, directeur van het Rijksmuseum van Oudheden. ‘Ze reageren op enkele afbeeldingen, niet op de inhoud van de tentoonstelling.’

Weijland is er ook ‘tamelijk zeker’ van dat er geen functionaris van de Egyptische Oudheidkundige Dienst in Leiden is komen kijken voordat de opgravingsvergunning werd ingetrokken. ‘Eerder hebben we al een tentoonstelling gemaakt over Egypte in Hollywood. Maar dat ligt blijkbaar gemakkelijker dan Amerikaanse zwarte muzikanten.’

Uitleg op site van museum

Na het uitbarsten van de kritiek heeft het museum een extra uitleg op zijn site geplaatst. Maar die lijkt niet te hebben geholpen. ‘Men leest geen tekst’, zegt Weijland. ‘Helaas. Ik denk dat we een heel genuanceerde uitleg hebben gegeven van een even genuanceerde tentoonstelling. De term geschiedvervalsing schiet bij mij in het verkeerde keelgat.’

Als de Egyptische overheid een statement zou geven over de tentoonstelling, dan is Weijland bereid om de tekst daarvan toe te voegen aan de tentoonstelling. Maar de expositie aanpassen of sluiten vindt hij principieel onjuist.

Het Rijksmuseum van Oudheden is in 1975 in Sakkara gaan graven met als doel de achtergrond van de eigen Egyptische collectie te onderzoeken. De Leidse instelling had in 1828 ruim vijfduizend Egyptische objecten gekocht, waarvan een deel uit Sakkara kwam. ‘Het museum wist daar lange tijd niet zoveel van’, zegt Weijland.

Hij benadrukt dat alle vondsten in Egypte blijven. Een beeld dat in 2001 door het museum werd blootgelegd, is bijvoorbeeld nu te zien in het Egyptisch Museum in Caïro. Volgens Weijland hebben zijn medewerkers ook ‘veel gerestaureerd en geconserveerd.’

Turijn

De opgravingen, zes weken lang gedurende elk voorjaar, werden gedaan met hulp van een internationaal team van specialisten en lokale medewerkers. Het museum in Leiden werkte bij het project samen met het Museo Egizio in het Italiaanse Turijn. ‘We proberen nu onze vergunning over te dragen aan onze collega’s in Turijn, zodat zij in ieder geval door kunnen.’ Pas in 2025 zouden er weer opgravingen worden gedaan. Komend voorjaar zouden alleen gevonden voorwerpen worden bestudeerd die in een loods in Sakkara zijn opgeslagen.

Weijland: ‘Het is heel verdrietig. We hopen dat er betere tijden komen. Ons museum bestaat ruim 200 jaar, en over 200 jaar zal het nog bestaan. Er komt vast een moment dat de verhoudingen worden genormaliseerd.’

Over de auteur

Michiel Kruijt werkt sinds 1994 voor de Volkskrant. Hij is nu verslaggever op de kunstredactie en schrijft veel over fotografie.