In 2019 begon pianist Hanna Shybayeva aan een wereldprimeur. Zij ging als eerste alle pianoconcerten van Beethoven in Vinzenz Lachners bewerking voor strijkkwintet opnemen. Met deze derde cd heeft ze haar project voltooid. Het is verleidelijk om deze arrangementen van de tweede en vijfde pianoconcerten, bedoeld voor kamerconcerten in de salons van de bourgeoisie, te vergelijken met de originelen, maar dan kom je snel op wat ontbreekt qua schaal en orkestkleuren.

Beschouw ze simpelweg als eersteklas kamermuziek, in een uitgesproken en zeer heldere vertolking. Zelfs in de springerige allegro’s zijn alle noten van elkaar te onderscheiden. Shybayeva’s benadering is openhartig, zonder onnodig sentiment, en juist daardoor ontroert ze in de adagio’s. Het Animato Quartet en contrabassist Bas Vliegenthart houden haar pulserende energie oplettend bij. Ze zetten stevige dan wel ruisende harmonieën onder haar sprankelende vingerwerk. Wel had hun toonvorming mooier gekund – vooral de eerste viool klinkt af en toe zeurderig.

Hanna Shybayeva Beethoven: Piano Concertos Nos. 2 & 5 Klassiek ★★★★☆ Naxos