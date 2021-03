Eerste virtuele kunstwerk bij Christie’s even duur als Jeff Koons en David Hockney: 50 miljoen euro

De digitale collage Everydays: The First 5,000 days van Beeple. Beeld AFP / Christie’s

De maker is Beeple, pseudoniem van de 39-jarige Amerikaan Mike Winkelmann, een grafisch vormgever die vanachter zijn computer een imperium van digitale kunst opbouwde. In musea zijn Beeple’s nachtmerrie-achtige digitale plaatjes (nog) niet te zien, maar op instagram heeft hij inmiddels 1,9 miljoen volgers. Beeple maakt sinds 1 mei 2007 elke dag een digitale afbeelding, de collage die Christie’s veilde bestaat uit vijfduizend zulke plaatjes. Het resultaat meet, zo vermeldt Christie’s, 21.096 bij 21.069 pixels.

Opvallend: de hoogste bieder ontvangt niet een gesigneerde afdruk van het kunstwerk of het copyright. Wat wordt verhandeld, is een digitaal certificaat: een NFT, non-fungible token, ofwel een niet-inwisselbaar bewijs. De technologie hierachter is dezelfde als gebruikt wordt om transacties met cryptomunten als de bitcoin op echtheid te controleren. Noah Davis, specialist naoorlogse en hedendaagse kunst van Christie’s, prees de opmerkelijke veilingkavel daarom aan als ‘een unieke kans om eigenaar te worden van een specifiek stuk blockchain’.

Dat was kennelijk een aantrekkelijk vooruitzicht voor velen: 353 keer werd er in de online veiling geboden op het kunstwerk. In het laatste kwartier van de veiling steeg de prijs nog 40 miljoen dollar doordat er 160 keer werd geboden.

Justin Bieber

Er kon op Everydays: The First 5,000 Days worden geboden van 25 februari tot donderdag 11 maart. Al in een paar uur tijd stond de teller op 1 miljoen euro. Wie het winnende bod heeft gedaan is onbekend. Tot een halfjaar geleden had Beeple zijn afbeeldingen nooit verhandeld als kunstwerken. Wel werkte hij in de muziekindustrie in opdracht van bijvoorbeeld Ariana Grande, Justin Bieber en Nicki Minaj om animaties en andere visuele effecten te maken bij hun optredens.

De markt voor NFT’s groeit sinds kort explosief. Eerder deze week werd bij wijze van stunt een verbrand kunstwerk van Banksy als NFT verkocht voor 318 duizend euro. Veilingsite Valuables by Cent heeft inmiddels de eerste tweet van Twitter-topman Jack Dorsey in de aanbieding als NFT. Die is nog niet zo veel waard als Beeple’s kunstcollage: het hoogste bod is 2,5 miljoen dollar (2,1 miljoen euro).