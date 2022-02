Eerste Nederlandse stop-motionfilm in première in Berlijn: ‘Waar heeft u die poep van gemaakt?’

The Making of Knor.

Een Duits jongetje loopt dapper naar de microfoon in de grote zaal van het Haus der Kulturen der Welt, een van de locaties van het filmfestival van Berlijn. Daar vond zaterdagavond de première plaats van de allereerste Nederlandse stop-motion animatiespeelfilm Knor (internationale titel: Oink). En nu mogen er vragen worden gesteld door het publiek.

‘Mijn naam is Jonathan’, stelt het jongetje zich keurig voor, ‘en ik wil graag weten van welk materiaal de poppen in de film zijn gemaakt. Danke.’

‘Van siliconen’, antwoordt filmmaker Mascha Halberstad (49). ‘De poppen van de hoofdpersonages tenminste. De andere figuren soms ook van harder materiaal.’

Iets later wordt ook nog de vervolgvraag gesteld, die ongetwijfeld meer kinderen in de zaal bezighoudt. ‘De poep, waar heeft u die van gemaakt?’

Grote glimlach op het gezicht van Halberstad: ‘Ja, zéér interessante vraag. Eh, van zachte bruine siliconen. Met lijm er doorheen. Blijft goed plakken!’

Worstenwedstrijd

In Knor krijgt Babs, een klein meisje met een grote bril, een schattig biggetje cadeau van haar opa. Maar die heeft heimelijke plannen met ‘Knor’: namelijk de lokale worstenwedstrijd winnen. Ondertussen laat het nieuwe huisdier zich maar moeizaam domesticeren, ook een puppycursus kan niet verhinderen dat Knor zich op ongepaste momenten en plaatsen ontlast, en behoorlijk royaal ook. Dit tot groot vermaak van de Duitse kinderen in de zaal, die vanwege de Covid-regels in Berlijn slechts half mocht worden gevuld. Als Knor boven opa’s gehaktmolen bungelt klinkt er gegil, als de big zich weet te bevrijden applaus.

Opa is van een stem voorzien door Kees Prins, Babs door Hiba Ghafry. Ook Jelka van Houten (Babs moeder), Loes Luca (Babs aan haar rode Canta vergroeide tante) en Alex Klaassen (hondentrainer) maken deel uit van de Nederlandse stemcast, al wordt die tijdens de wereldpremière overstemd door de live-nasynchronisatie van één enthousiaste Duitser. Zo doen ze dat in Berlijn nu eenmaal bij kinderfilms, had producent Marleen Slot regisseur Halberstad vooraf al gewaarschuwd. Oink/Knor is als openingsfilm gekozen van Generation Kplus, de hoog aangeschreven internationale kinderfilmcompetitie van de Berlinale. Nog voor de première verschijnt er al een lovend artikel (‘charmant speelfilmdebuut’) over ‘Oink’ in het Amerikaanse filmtijdschrift The Hollywood Reporter. Ook de Fransen zijn al om: daar zal Knor (Franse titel: Chonchon) later dit jaar in honderd bioscoopzalen uitgaan, een uitzonderlijk hoog aantal voor een Nederlandse speelfilm.

Er zijn in totaal 264 ‘animatiedagen’ besteed aan het 73 minuten lange Knor. Stop-motion, ook bekend van de kinderseries (en films) als Buurman en Buurman en Shaun het schaap), is de oeroude en arbeidsintensieve filmtechniek die nog altijd wordt gekoesterd om het zo tastbare en levendige effect; onvergelijkbaar met de meer gelikte computeranimatie. De poppen en geheel op schaal in de studio opgetrokken sets van Knor werden beeldje voor beeldje gefilmd. Het team van animatoren kon de afgelopen twee Covid-jaren (veilig) doorwerken, daar Slot en Halberstad zelf studiobaas zijn: vlak voordat het virus losbrak waren ze een oude en geheel verbouwde garage in Arnhem betrokken, waar nu hun stopmotion-filmstudio Holy Motion is gevestigd. Toch werd het nog krap: pas twee dagen voor de première in Berlijn is de film écht helemaal af. Producent Slot: ‘Zo kort van tevoren heb ik dat nooit eerder meegemaakt. Ik heb ook niet eerder een film in zo’n ruw stadium ingestuurd voor een festival. De grote achtervolgingsscène, die acht minuten duurt, was zelfs alleen nog maar storyboard: gewoon tekeningen op wit papier. Berlijn wilde Knor meteen hebben.’

Ogen en mondjes

Halberstad maakte eerder al de in het buitenland bekroonde korte stop-motion animatiefilm Munya in mij (2013), over een gepest meisje. De muziekformatie The Prodigy zag die film op Franse televisie, waarna ze de Nederlandse vroegen een animatieclip te maken voor hun liedje Wild Frontier. Ook het geestige en vertederende filmavontuur Knor bezit Halberstads kenmerkende stijl, die al vaker als ‘rafelig’ is omschreven: níet te perfect. Het zijn vooral de ogen en mondjes van haar poppen die bewegen, met een heel eigen expressie: alsof ze soms ook even aarzelen, of mijmeren.

De omgeving in Knor is herkenbaar: een typisch Nederlandse nieuwbouwwijk van een dijkdorpje, waar een jaren achtige sfeer hangt, zelfs al speelt de film dan in een (soort) nu. De filmmaker: ‘Het is het Nederland zoals ik het me uit mijn jeugd herinner, toen ik hier als kind ging wonen.’ Halberstad heeft een Duitse moeder en woonde als kind ook enige tijd in Duitsland.

Het kinderboek De wraak van Knor van Tosca Menten (bewerkt door scenarist Fiona van Heemstra) werd haar aanbevolen door een kinderboekenwinkel-verkoper: Halberstad had gevraagd om een boek dat op Roald Dahl leek: niet te zoet en lievig. Een verhaal van Dahl zelf verfilmen leek op dat moment onhaalbaar: de filmrechten van het gehele oeuvre van de Engelse schrijver waren opgekocht door Netflix. Wellicht kan de Nederlandse afdeling van de betaalzender toch eens polsen wat er mogelijk is, zéker nu deze week bekend werd dat Knor in maart het New Yorkse kinderfilmfestival zal openen.

‘Ik zit al twee jaar in een tunnel’, zegt Halberstad, als ze een kleine week voor de première in de geluidsstudio zit voor de eindmix. ‘Ik kan er niet meer objectief naar kijken. Ik heb geen idee of het een goede film is of niet.’

Beeld uit Knor.

Franse financiers

Knor is een Nederlands-Belgische coproductie, in samenwerking met de VPRO. Ook Franse financiers werden al in een vroeg stadium benaderd, maar die hadden aanvankelijk nog wel wat opmerkingen.

‘De hoeveelheid poep’, zegt producent Slot, ‘dat was voor de Fransen wel een ding. Toen hebben we er wel iets minder poep erin gedaan.’

‘Hebben we dat gedaan?’ vraagt Halberstad.

‘Ja, ietsje minder.’

Verder, zegt Halberstad, is ze helemaal vrijgelaten. ‘Ik mocht álles. Nou ja, op roken na dan. De tante van Babs mocht niet roken.’

In het storyboard hing er nog een peuk in de mondhoek van de tante in de Canta, in de film niet meer. ‘Als er in een film voor kinderen wordt gerookt’, zegt Slot, ‘kun je het wel vergeten om de film ooit aan Amerika of Engeland te verkopen. Dan doe je jezelf en je film te kort.’

Halberstad: ‘Haar rokershoest zit er nog wel in. Die sigaret vond ik wel een leuk detail, maar er zitten zat andere leuke details in.’

Zo sjoelt de opa bijvoorbeeld met de slakken uit de tuin van Babs ouders. Die slakken (ook poppen) dragen daarbij overigens wel kleine helmpjes, voor hun veiligheid.

Nog een prangende laatste vraag, vanuit het publiek in het Berlijnse Haus der Kulturen: zijn de Nederlandse filmmakers en animatoren van deze film met een vegetarische boodschap zelf óók allemaal vegetariër?

‘Nou’, zegt Halberstad, ‘niet allemaal. De scenarist wel. Die boodschap zit er misschien wel in. Maar Knor laat dat inzicht over aan de kijker, denk ik. Je kunt na afloop zelf kiezen of je nog vlees wilt eten.’

Knor is vanaf 29 juni te zien in de Nederlandse bioscopen.