Eerst Scheveningen, daarna de rest van de wereld: Disney's (vernieuwde) musical Aida krijgt een Nederlandse première

Repetitie van de Disney-musical Aida, in het midden hoofdrolspeler Gaia Aikman. Beeld Roy Beusker

Hij heeft 28 theaterproducties over de hele wereld lopen, waarvan ‘maar’ vijf in zijn thuisland de Verenigde Staten. ‘Deze markt is door de jaren heen veel internationaler geworden’, vertelt Thomas Schumacher vanuit de directiekamer in het AFAS Circustheater in Scheveningen. Als president van Disney Theatrical, de theatertak van The Walt Disney Company, is de 65-jarige Schumacher voortdurend op reis om nieuwe theatervoorstellingen te begeleiden en het kwaliteitsniveau van Disney daarbij te waarborgen.

Hij was recent nog in Madrid voor een Spaanse productie van de musical Aladdin, in Australië staat er nieuwe tournee van Beauty and the Beast in de startblokken. Schumacher richt zich nu op theater, maar hij werkt al sinds 1988 bij Disney. Tot aan 2002 bij de beroemde animatie-afdeling, waar hij aan de wieg stond van tekenfilms als Aladdin (1992), The Lion King (1994) en Pocahontas (1995).

Deze weken verblijft Schumacher langer dan anders in Nederland. In Scheveningen wordt een nieuwe versie ontwikkeld van Aida, de Disney-musical uit 2000 met liedjes van het duo Elton John (muziek) en Tim Rice (liedteksten). Nu is het gebruikelijk om een nieuwe musical ‘out of town’ uit te proberen voordat deze naar New York (Broadway) of Londen (West End) gaat. Maar doorgaans gebeurt dit in kleinere Amerikaanse steden als Minneapolis of Atlanta. Dit keer is een Amerikaans creatief team afgereisd naar Scheveningen, waar de voorstelling wordt ontwikkeld in het Nederlands.

Schumacher: ‘Het was ooit de bedoeling om de nieuwe Aida eerst in de VS te laten toeren, maar die plannen werden gedwarsboomd door de pandemie. Nu laten we de show in Nederland in wereldpremière gaan, in samenwerking met onze partners van Stage Entertainment. Gelukkig hebben we al veel ervaring met Aida. Als het een nieuwe Disney-titel was geweest, was het erg lastig geworden om die in een vreemde taal te ontwikkelen.’

Aida speelt zich af in het oude Egypte en is een moderne bewerking van het liefdesverhaal uit de klassieke opera van Giuseppe Verdi. Het verhaal in het kort: de Egyptische legerkapitein Radames wordt verliefd op de mooie Aida, een prinses uit Nubië, het land waarmee Egypte in oorlog is. Thomas Schumacher herinnert zich nog goed hoe het idee voor deze musical ontstond.

‘Dat was al in juni 1994, in het weekend dat de film The Lion King uitkwam in de bioscoop. Ik was met Elton John en Tim Rice in New York en de vraag werd gesteld: wat wordt jullie volgende project? Toen opperde ik een theatervoorstelling rond Aida. Als idee voor een tekenfilm had Aida het niet gehaald: het verhaal over passie en oorlog is niet geschikt als familiefilm. Maar voor het theater wilden Elton en Tim met het idee aan de slag gaan. Jaren is er aan de ontwikkeling gewerkt. In 2000 ging de show op Broadway in première en won Aida vier Tony Awards, waaronder die voor de ‘beste muziek’. Ik ben zeer gehecht aan Aida, en bescherm de voorstelling.’

Disney-theaterproducent Thomas Schumacher (r), naast de hoofdrolspelers van ‘Aida’, van links naar rechts April Darby, Naidjim Severina en Gaia Aikman. Beeld Roy Beusker

Samen met actrice Schele Williams, die in de originele Broadway-versie speelde, bedacht Schumacher het plan om Aida terug te brengen in het theater, maar dan wel historisch accurater. Schele Williams werd aangesteld als de nieuwe regisseur. Schumacher: ‘Er zijn nieuwe wetenschappelijke inzichten. We weten nu zaken over de cultuur van Egypte en Nubië die we destijds nog niet wisten.

‘Zo blijken er ook vrouwen te zijn geweest die leiding gaven in Egypte en Nubië. Die inzichten kregen een plek in onze nieuwe versie. Een voorbeeld: in de originele versie wordt Aida’s vader gekidnapt door de Egyptenaren, dat is nu haar moeder geworden. Zij was ook een krijger.’

Ook worden de Egyptische personages niet langer door witte acteurs gespeeld, maar zijn er enkel acteurs van kleur gecast. Schumacher: ‘Het verhaal gaat in essentie over twee volkeren die met elkaar in oorlog zijn. Die strijd was gelijkwaardig: soms heersten de Egyptenaren, dan weer de Nubiërs. Ook qua uiterlijk waren er nauwelijks verschillen tussen de volkeren. Onze wijzigingen doen niets af aan de voorstelling zelf: je ziet nog steeds de rijke kostuums en decors van ontwerper Bob Crowley, je hoort nog steeds de fantastische muziek van Elton John en Tim Rice. Je zult nog steeds een traantje wegpinken aan het slot.’

Bij Disney worden er vaker updates aangebracht in de klassieke sprookjes. Schumacher noemt het voorbeeld van Beauty and the Beast: ‘De cultuur verandert, en wij veranderen mee. In de tekenfilm draagt hoofdpersoon Belle bijvoorbeeld vaak een schort. Wat voor beeld geeft dat aan jonge meisjes? In de theaterversie van die musical laten wij Belle nu ook andere kleding dragen, zij zet een bril op als ze leest.’

‘Bij Gaston, de machoman uit het verhaal, hebben we de manier waarop hij tegen de vrouwen praat veranderd. Het doet niets af aan het conflict of de spanning van het verhaal. De veranderingen zijn subtiel. Maar bij Disney moet een voorstelling wel geschikt zijn voor de tijd waarin het verhaal wordt opgevoerd.’

Aida door Stage Entertainment en Disney Theatrical, première op 23/4, voor onbepaalde tijd te zien in AFAS Circustheater Scheveningen.