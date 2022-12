Eerie Wanda en Hunter Complex vertolkten live twee van de mooiste Nederlandse albums van 2022 ★★★★☆

Eerie Wanda (Marina Tadic) in haar studio in Nijmegen. Beeld Erik Smits

Het Amsterdamse podium OCCII was een voetballuwe muziekoase, vrijdagavond. Ingeklemd tussen cafés met Nederland – Argentinië op grote schermen werden in het jubilerende huis van de underground (30!) twee van de mooiste Nederlandse albums van 2022 live vertolkt.

Het heette een ‘releasefeest’ te zijn. Was niet zo, want Eerie Wanda’s Internal Radio en Airports and Ports van Hunter Complex zijn al even uit. Ach wat, het was knus en de muziek prachtig. Wat is dat toch fijn, zo’n avond met drie korte optredens.

Inderdaad: drie, want de aftrap was voor Wax and Wane, een Nederlandse ‘indie-supergroep’ die de melodieën van het jarentachtigwerk van de Schotse Cocteau Twins blootlegt (en dat vooral moet blijven doen).

Marina Tadic, de Kroatisch-Nederlandse die achter het pseudoniem Eerie Wanda schuilgaat, had twee verstilde gitaarliedjes nodig om de spanning af te schudden, maar steeg op toen Peter Johan Nijland ten tonele verscheen en de soundscape uitrolde waarop Tadic de mooiste songs van Internal Radio kon uitstallen.

Een liedje als Sail to the Silver Sun bleef iets kaler dan de albumversie, met gek genoeg nog meer hypnotiserende werking als gevolg. Tadic vóélde dat het werkte en ging steeds mooier zingen.

Dat hypnotiserende gevoel werd door Lars Meijer alias Hunter Complex nog verder vergroot. Er zaten delicate melodietjes verborgen in de bedwelmende klankenregens die hij liet neerslaan, met roadtrip-filmbeelden als fraai decor.

Op een tafel had Meijer drie keyboards, een laptop en nog meer apparaten uitgestald. Eén keyboard weigerde dienst, maar hij wist er raad mee. Zichzelf bijlichtend met zijn telefoon weefde hij de klankstrengen zo aan elkaar dat alles weer klopte.

Oranje was uitgeschakeld, de kroegen rouwden, maar uit OCCII stroomden mensen naar buiten voor wie de avond niet stuk kon.