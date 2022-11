Eerherstel voor Felix Hess, de komische krabbelaar van ‘De wereld van Jantje’

Zelfportret Felix Hess uit het boek ‘De wereld van Jantje. Felix Hess, schilder en tekenaar, 1878-1943'. Beeld Felix Hess

Je kunt in vergetelheid wegzinken, maar er ook uit worden opgevist. In het geval van cartoonist Felix Hess is het reddende schepnet in handen van Sytze van der Veen, die een mooie biografie heeft geschreven onder de titel De wereld van Jantje - Felix Hess, schilder en tekenaar, 1817-1943.

Als politiek tekenaar stond Hess twintig jaar lang in het blad De Groene met zijn satirische bijdrage Uit het kladschrift van Jantje, die tussen de twee wereldoorlogen landelijke bekendheid genoot. Hiervoor gebruikte Hess de tekenstijl van een 6-jarige.

Vanuit die onschuldig ogende vorm leverde hij kritiek op politiek en samenleving. Cornelis Veith, destijds een bekende criticus en zelf een cartoonist, noemde Hess een geroutineerde tekenaar met ‘een opmerkelijke komische gave’ die zijn ‘kinderachtige poppetjes op quasi-naïeve wijze weet te groeperen en over zijn bladzij te gooien’.

Uit het kladschrift van Jantje was de eerste krantenstrip van Nederland. Voor de opmerkelijke tekeningen putte Hess inspiratie uit het verhaal Un génie incompris (‘Een onbegrepen genie’) van de Franse strip-pionier Cham uit 1841. Hierin besluit een schilder die door de kunstacademie is afgewezen dan maar kinderlijke karikaturen te gaan maken.

Prent uit ‘De wereld van Jantje. Felix Hess, schilder en tekenaar, 1878-1943'. Karikatuur van Hess in zijn atelier: Na Sinniklaas veegt oom alle rommel in het vullisvat'. Uit De Groene 14 dec. 1918. Beeld Felix Hess

Het paradoxale van Hess is dat hij een kinderlijke, maar gewaagde vorm combineerde met een ouwelijke inhoud, want in veel opzichten was hij conservatief. Hij was tegen de opmars van de automobiel en noemde chauffeurs ‘benzine-slubbers’. Democratie vond hij nieuwlichterij en spelde hij als ‘demokraatsjie’.

Tegen de geplande bouw van een bakstenen schouwburg op het Museumplein in de hoofdstad verzette hij zich hevig, want hij moest van modernistische architectuur niks hebben. Al dit conservatisme werd fraai gesymboliseerd door zijn puntsik, die nadrukkelijk 19de-eeuws was.

Voordat Hess bekend werd met de wereld van Jantje, was hij kunstschilder en werkte hij in de bedaagde stijl van de Larense School. Vanwege hun palet werden zulke schilders destijds spottend de ‘bruinen’ genoemd, tegenover de ‘blauwen’ die werkten in de experimentele, moderne stijl.

De Joodse Hess woonde samen met zijn vrouw en kinderboekenschrijfster Eliza Binger in de Amsterdamse wijk de Pijp, waar toen veel Joodse kunstenaars woonden. Zijn buren waren de bekende expressionisten Mommie Schwarz en Else Berg, dus de ‘bruinen’ en de ‘blauwen’ kwamen elkaar regelmatig tegen.

Afbeeldingen uit De wereld van Jantje. Felix Hess, schilder en tekenaar, 1878-1943. Kleurenprent over zijn verzet tegen een bakstenen schouwburg op het Museumplein. Beeld Felix Hess

In 1933 kwam Hitler aan de macht en Hess tekende in Jantje-trant een cartoon waarin Goebbels door de nazi’s de laan uit wordt gestuurd omdat hij er niet Arisch genoeg uit ziet. Drie jaar later zat het er voor Hess zelf ook op: De Groene ging een linksere koers varen en kon de kladschriften van Hess niet meer gebruiken.

De ironie van het lot wil dat Hess tijdens de oorlog kwam te werken bij het bedrijf Michaplast, dat een atelier runde voor ondergedoken Joden. Zij moesten er commerciële en zoetsappige landschapjes schilderen, die je achteraf kunt zien een parodie op Hess’ eigen doeken in de stijl van de Larense School.

Een paar jaar daarvoor had Hess een persiflage getekend op de fascist Moessolino, waarin tekenaars van spotprenten, de ‘plaatjeskrabbelaars’, worden verbannen naar het eiland Urkio in de Zuiderzee. In 1943– werd verbanning voor Hess zelf bittere werkelijkheid: samen met zijn vrouw werd hij naar Westerbork gestuurd en vandaar naar Sobibor, waar ze drie dagen na hun aankomst om het leven zijn gebracht.