Een zware én lichte voorstelling over zorg: ‘Wanneer heeft u uw benen aangevraagd?

‘Als het anders loopt’, door Het Houten Huis, Plan D- en Club Guy & Roni. Beeld Moon Saris

‘Ik kom mijn benen ophalen’, zegt een jongeman, gespeeld door Thomas Schellens, tegen een hoog loket met slechts twee blauwe handschoenen. ‘Heeft u die nog niet ontvangen?’, mimen de latexhanden terug. ‘Nee, ik weet het zeker, ik heb nog geen benen’, antwoordt de man, wijzend naar zijn ontbrekende onderbenen met het enige vingertje dat aan zijn elleboog zit. ‘Wanneer heeft u uw benen aangevraagd?’ ‘Anderhalf jaar geleden...’ ‘Dan verwachten wij u over een jaar terug.’

Als het niet om te huilen zo absurd was, zou je keihard kunnen lachen om deze waargebeurde scène uit de voorstelling Als het anders loopt van Het Houten Huis, Plan D- en Club Guy & Roni. De 30-jarige Schellens speelt deze loketscène even nuchter als onderkoeld: ‘Ik heb het precies zo meegemaakt. Er is geen woord aan gelogen’, zegt hij na afloop van een repetitie in schouwburg De Lawei in Drachten.

De voorstelling wordt gespeeld door twaalf performers: net afgestudeerde mimers, jonge en oudere dansers, een muzikant, een zangeres, een acteur met het syndroom van Down, een acteur zonder handen en voeten en een actrice met een incomplete dwarslaesie. Vandaag zijn er voor het eerst een aantal bekenden en familieleden komen kijken naar de bijna-afgeronde voorstelling om feedback te geven. Deze week zijn de try-outs in Groningen en Haarlem, zondag gaat Als het anders loopt (voor iedereen vanaf 9 jaar) in Haarlem in première. De voorstelling reist tot half april door het land.

Als het anders loopt door Het Houten Huis, plan d- en Club Guy & Roni Beeld Moon Saris

Na de repetitie geeft regisseur Elien van den Hoek (42) met een van de dramaturgen opbouwende tips aan de bonte cast. Hier en daar mag de zwaarte nog lichter worden gebracht. Maar de scène waarin de door Schellens gewenste segway (een kruising tussen een step en een rijdende traptrede) door ‘het onzichtbare systeem achter het loket’ niet wordt erkend als vervoersmiddel voor een gehandicapte, heeft de juiste kafkaëske toon. De regelgeving dwingt de man zich te verplaatsen in een vier keer zo dure, maar voor hem onhandige rolstoel: ‘Mijn moeder heeft gedreigd die rolstoel op de stoep voor de deur van het aanvraagloket te dumpen’, lacht Schellens later. ‘Inmiddels is het geregeld, wel pas na een verhuizing naar een andere gemeente.’

‘Een leven met zorg’ is het pittige thema dat de makers met lichte toets, humor en veel melancholie centraal stellen in deze beeldende muziektheatervoorstelling. Die speelt zich af in een wachtkamer met beweeglijke wanden. Alsof de muren kunnen praten, zo trekt met weinig woorden en veel livemuziek in vijf kwartier een scala aan herkenbare problematiek voorbij, van het soort waarmee mensen te maken krijgen die afhankelijk zijn van langdurige zorg: bureaucratische rompslomp, de van-het-kastje-naar-de-muur-frustratie, rennende dokters naar spoedgevallen, misverstanden rond slechtnieuwsgesprekken en goedbedoelde betutteling door onwetenden.

‘Ik zie er misschien anders uit, maar als mens ben ik normaal. Probeer dat in godsnaam te zien’, benadrukt actrice Marloes Dingshoff (35). Sinds een herseninfarct op 5-jarige leeftijd heeft ze last van epilepsie, autisme, automutilatie, een posttraumatische stressstoornis en een eetstoornis. Het feit dat ze in en uit haar rolstoel kan stappen, roept vaak extreme reacties op. Maar ze is een sensitieve theatermaker. Schellens is fysiek sterk: ‘Mensen zien vaak alleen mijn beperking. Vooruit, ik ben wat onhandig met scharen. Maar verder kan ik alles.’

‘Iedereen draait gewoon mee’, benadrukt Meghan Dobbelsteijn Bisschops (25), in 2021 afgestudeerd aan de mime-opleiding. ‘Thomas sjouwt achter de schermen tijdens changementen de zwaarste rekwisieten. Maar we houden wel rekening met elkaar. Als iemand ’s middags even moet rusten, is daar ruimte voor.’ En Johannes de Jong (24), acteur met het syndroom van Down, heeft een vaste vertrouwde begeleider. Nooit eerder ging hij namelijk op tournee, waarbij trouwens ook nog eens moet worden overnacht. ‘Esther kent zijn eigenaardigheden en verstaat hem goed. Zij weet bijvoorbeeld dat Johannes altijd negen uur slaap nodig heeft. En geregeld een stoeipartij’, zegt zijn moeder Jeanet Verveer. Zij herkent zich vooral in de stapels paperassen waarmee de vaderfiguur van Johannes in de voorstelling worstelt. ‘Ik schrik nog steeds bij iedere officiële brief. Zou ik per ongeluk iets verkeerds hebben ingevuld?’

Als het anders loopt door Het Houten Huis, plan d- en Club Guy & Roni Beeld Moon Saris

Verveer is verrast haar zoon zo vlot en vloeiend te zien bewegen tijdens de repetitie. ‘Zie je wel, Johannes kan veel leren. Dat vergeten mensen vaak.’ Alle makers en betrokkenen benadrukken dat de voorstelling geen kritiek levert op de zorg of zorgmedewerkers. ‘Die doen onvermoeibaar, liefdevol en kundig hun werk. We mogen in Nederland blij zijn met alle zorg die er is.’

Het is het waterhoofd van de bureaucratie dat een dagelijks leven met zorg vaak dwarsboomt. Regisseur Van den Hoek zat zelf vier jaar in een medische molen, nadat ze chronische pijnklachten overhield aan de geboorte van haar dochter. ‘In al die wachtkamers kwamen de muren geregeld op mij af. Maar ik zag ook enorm veel levenskracht bij mensen die er erger aan toe waren dan ik. Dat probeer ik samen te brengen in deze voorstelling. Het is licht en zwaar tegelijk. Ik hoop dat het publiek zich getroost voelt.’

Tijdens het maakproces ontdekten ze ook wat het betekent daadwerkelijk een inclusieve cast op toneel te zetten en te laten toeren. David van Griethuysen (47), mede-oprichter van Het Houten Huis, hoopt dat er in theaters meer nagedacht gaat worden over hoe een performer in een rolstoel backstage een podium op komt. ‘Inmiddels is het voor invalide toeschouwers meestal goed geregeld, maar nog niet voor invalide acteurs. Terwijl die net zo graag optreden.’

Als het anders loopt Door Het Houten Huis, Plan D- en Club Guy & Roni. Regie: Elien van den Hoek. Muziekcompositie: Radek Fedyk. Tournee t/m 15/4.