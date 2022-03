Een zoektocht naar de zeldzame sneeuwpanter en een knap gemaakte Pixarfilm: dit moet u zien

Beeld uit ‘The Velvet Queen’.

Bor, met welke filmtip beginnen we deze week?

‘Ik wil The Velvet Queen aanraden. Ja, wederom een natuurfilm: vorige week keken we in Silence of the Tides naar de schoonheid van het platte Nederlandse landschap, deze week gaan we juist de hoogte in van het Himalaya-gebergte. Daar speurt bekroond natuurfotograaf Vincent Munier samen met schrijver Sylvain Tesson naar de sneeuwpanter, een dier dat met uitsterven wordt bedreigd en waar er nog zo’n vierduizend van over zijn.

‘In eerdere BBC-films en natuurdocumentaires zie je de sneeuwpanter weleens voorbij flitsen, vaak op afstand, maar in The Velvet Queen wordt écht een poging gedaan om het dier voor de camera te krijgen. Dat doet Munier door maandenlang in de bergen te gaan liggen – ook bij temperaturen van min twintig. Hoewel Munier er met behulp van cameravallen en kaarten alles aan doet om een sneeuwpanter te vinden, maakt enkel het afwachten de film al spannend.

‘Munier toont enerzijds hoe machtig de natuur is, en anderzijds het rustgevende effect dat die natuur op de mens heeft. We zien ontzagwekkende landschappen, woest, uitgestrekt en kaal waarin ossen, jakken en wolven vrij spel hebben. Zijn sterke voorkeur voor prehistorische fauna komt daarin terug. Munier en Tesson vormen samen een interessant duo: de schrijver heeft een opschrijfboekje bij zich en poogt de sfeer in woorden te vangen.’

Door naar de nieuwste Pixarfilm, Turning Red. Waarom moeten we die zien?

‘Als superheldenfilms de kinderfilms voor volwassenen zijn, dan zijn Pixarfilms volwassenenfilms voor kinderen. Pixarfilms zijn niet alleen sterk geanimeerd, ze zitten vaak ook goed in elkaar en slagen erin emoties van kinderen over te brengen.

‘Turning Red gaat over een meisje van een jaar of 13, die van de een op de andere dag in een rode panda verandert wanneer haar emoties opspelen. Aanvankelijk probeert ze dat te verbergen en haar emoties te onderdrukken, wat natuurlijk niet lukt als je 13 bent. Dat is wat regisseur Domee Shi zo knap doet: ze maakt een vrolijke film over een meisje en haar vriendinnen, maar snijdt tegelijkertijd thema’s aan die je niet vaak voorbij ziet komen in kinderfilms, zoals ongesteldheid.

‘De film gaat ook over het opgroeien in een Chinees-Canadees gezin, met een toch wat overbezorgde en dominante moeder die haar dochter vertelt dat ze haar emoties in bedwang moet houden. In Turning Red leert het meisje juist dat het niet erg is om die te tonen en dat ze gevoelens niet hoeft te onderdrukken.’

Tot slot: het oer-Britse The Duke.

‘Klopt, de laatste film van de vorig jaar in september overleden regisseur Roger Michell. The Duke is een dramatische komedie gebaseerd op een schilderijroof in de jaren zestig. De opsporingsdiensten denken aanvankelijk dat het schilderij door een ervaren dief is gestolen, totdat het doek wordt teruggebracht door de man Kempton Bunton. Hij stelt het schilderij enkel ‘geleend’ te hebben en als onderpand te gebruiken, en eist in ruil dat ouderen voortaan geen kijk- of luistergeld – belasting op het bezit van radio en tv – meer hoeven te betalen.

‘De Britten blinken al decennialang uit in het maken van films die enerzijds komisch zijn en anderzijds schrijnende klassenverschillen vangen. Zo slooft Buntons echtgenote als hulp in de huishouding en scheren zijn zoons tegen het kleincriminele milieu aan. Ook de zwakheden van Bunton, die weliswaar staat voor zijn principes maar ook een zooitje heeft gemaakt van zijn leven, worden belicht. De ideale casting doet de rest: Jim Broadbent speelt Kempton Burton, Helen Mirren speelt zijn vrouw Dorothy.’