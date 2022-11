Een zoektocht in ‘VPRO Tegenlicht’ naar woorden voor onze somberheid over het noodlot van de natuur

Elke twee minuten verscheurt boven de duinen bij Castricum een verkeersvliegtuig de stilte, waar je op andere momenten de herfstbladeren hoort vallen. ’s Ochtends vanaf 5 uur bulderen straalmotoren richting Schiphol me uit mijn lichte slaap. Hoe noem je de ergernis om aangetaste natuur? Polderbaankolder? Schipholschande? En het duffe chagrijn door slaapgebrek? Last van een luchthavenhoofd, een kerosinekop?

Milieufilosoof Glenn Albrecht in ‘Tegenlicht’. Beeld VPRO

Er is, constateert de Australische milieufilosoof Glenn Albrecht, geen vocabulaire voor gevoelens over de aantasting van natuur en leefomgeving. Rouw is misschien te zwaar als reactie op de verwoesting van het Toscane-achtige landschap dat Albrecht in het oosten van Australië met explosies ziet worden opgeofferd voor mijnbouw. Woede? Ja, maar die term alleen doet geen recht aan de emoties om het verlies van landschappelijke schoonheid, flora en fauna.

Albrecht was maandag het middelpunt van Welkom in het Symbioceen, een documentaire van VPRO Tegenlicht. Dat interviewde de filosoof, een inspiratiebron voor visionaire wetenschappers en kunstenaars, over zijn zoektocht naar woorden voor onze somberheid over het noodlot van de natuur. Hij kwam met ‘psychoterratisch’, zeg maar zielenpijn om het leed van de aarde. Met ‘terrafurie’, de hartgrondige woede van Greta Thunberg over de klimaatcrisis. ‘Terratrauma’: de pijn door de aanblik van een omgezaagde woudreus.

Bij ‘terraphtora’ kwam er een cargo 747 over, waardoor ik de uitleg over die term even miste, maar Albrechts bedoelingen waren duidelijk. Nieuwe taal bedenken is geen doel maar een middel om de geesten rijp te maken voor het einde van het antropoceen, het tijdperk waarin de mens aarde, lucht, oceanen en poolkappen naar de filistijnen helpt.

We moeten ons, aldus Albrecht, opmaken voor het Symbioceen, waarin mens en natuur niet alleen in evenwicht zijn, maar elkaar versterken. Waarin we schimmels, parasieten en bacteriën niet langer als vijanden beschouwen, maar als bondgenoten die ons helpen bij de productie van nieuwe materialen – kleding uit koemest, muren uit schimmels. Nadat ze ons van nut zijn geweest kunnen de bouwstoffen de natuur weer dienen. Een perfecte kringloop.

Interessant voorbeeld uit de voornamelijk experimentele symbiotische praktijk was de samenwerking van een robot met zijderupsen. Na een maand gezamenlijk weven resulteerde die in een grote, vederlichte bal, waarvan de eventuele toepassingsmogelijkheden helaas onduidelijk bleven. Flauw natuurlijk om het als een proefballonnetje af te doen, want visionaire denkers als Albrecht hebben we nodig om hoop te houden in het stuiptrekkende antropoceen.

Voorbeelden dichtbij kwamen van de Floriade in Almere, de financieel en in bezoekersaantallen dramatisch verlopen tuinbouwtentoonstelling. Het fiasco is misschien een aanwijzing dat er nog een wereld is te winnen voor de daar gedemonstreerde circulaire landbouw. Zelf miste ik, geïnspireerd door de herfst, aandacht voor de pas geïntroduceerde lijkkist van schimmels. Ik piekerde over een nieuw woord voor het onbehagen over de Polderbaan, maar vond het niet. Voorlopig houd ik het op teringherrie.