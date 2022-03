Een zelfrijdende Porsche: het voelt toch wat tegenstrijdig

Porsche Taycan Beeld Porsche

Het regende licht, dus werd ik naar het station gebracht in een elektrische Porsche Taycan. De vierbaansweg lag er leeg en uitnodigend bij, zozeer dat de chauffeur de verleiding niet kon weerstaan de acceleratie van de Taycan te demonstreren: van 0 naar 100 in 2,5 seconden. De tinteling begon in mijn hersenpan en stroomde in 2,5 seconden naar mijn tenen.

Even spectaculair is de opbrengst die het Volkswagenconcern verwacht van de beursintroductie van Porsche: 20 miljard euro. Niet slecht voor een bedrijf dat eind jaren veertig begon vanuit een oude zaagmolen in het Oostenrijkse Gmünd, nadat Ferdinand Porsches werk voor Hitler en de Duitse oorlogsindustrie onbestraft was gebleven.

Porsche kreeg een oppepper toen de Amerikaanse acteur James Dean in 1955 verongelukte in een Spyder, een open raceversie van de elegante 356. Het was een dood als uit een filmscript: een charismatische, rebelse held gaat ten onder aan zijn passie voor snelheid en gevaar, nog maar 24 jaar oud. In werkelijkheid reed Dean, beroemd geworden door de film Rebel Without a Cause, met een gezapige snelheid van 90 kilometer per uur over een tweebaansweg. Een tegemoetkomende Ford Tudor sloeg linksaf en zag de lage sportwagen over het hoofd.

Maar hoeveel toekomst heeft Porsche nog, als de auto steeds vaker op de automatische piloot gaat en ooit wellicht geheel zelfstandig zal rijden? Een Porsche moet het hebben van de versmelting van mens en machine, van chauffeurskunst en superieure technologie. Zonder de menselijke factor is de lol er snel vanaf.

Toch studeert Porsche op zelfrijdende bolides. De zelfparkerende Porsche heeft het snob-appeal dat de echte Porsche-rijder zal aanspreken. Je arriveert bij het vliegveld, stapt uit en de lege auto gaat zelf op zoek naar een plekje in de parkeergarage. Minder veelbelovend lijkt me de Porsche die je helpt door de snelheid te bepalen en op tijd te remmen. Zelf hoef je alleen maar te sturen. Het is toch een beetje alsof je James Dean castreert.

Het hele concept van de zelfrijdende auto is strijdig met de geest van Porsche, met de flirt met gevaar en dood waarin de aantrekkingskracht van een sportauto schuilt. Anderzijds: veel liefhebbers beschouwden het geluid van de luchtgekoelde boxermotor als de essentie van het Porsche-gevoel. Dat is niet waar, zoals de elektrische Taycan in 2,5 seconden laat zien.