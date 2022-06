Een wond uitbeelden in ivoor, ga er maar aan staan

Plaquette van een leeuwin die een Afrikaanse gewonde soldaat verorbert, circa 900-700 v.Chr., omgeving Nimrud, Irak. Ivoor, goud, lapis lazuli en carneool, 10,35 x 10,3 cm, British Museum Londen. Beeld British Museum

Soms lijkt het of elk kunstwerk uit de Assyrische oudheid een subtiele knipoog is om ons belachelijk te maken. Althans, iedereen die bewust of onbewust denkt dat de beschaving en de kunst begonnen in Europa. Dat de Grieken voor het eerst realistisch de werkelijkheid weergaven, en dat in de Renaissance tot een hoogtepunt kwam. Lange tijd dacht ik ook dat alles wat daarvóór kwam en buiten Europa werd gemaakt van ‘mindere’ kwaliteit is – zo hardnekkig heb ik Europa als centrum van de wereld in mijn verbeelding geprent dat ik me er lange tijd niet eens van bewust was.

Nou, zegt zo’n priegelig beeldje in een museumvitrine dan, dan heb je deze geribbelde bermuda van bladgoud nog niet gezien, van drieduizend jaar geleden. En deze gevlochten knotjes van een Afrikaanse soldaat die wanhopig ligt te sterven. Of deze poot van een leeuwin die, terwijl de man een gruwelijke dood sterft, hem verwarrend genoeg toch ook liefdevol lijkt te omhelzen. Details die nauwelijks groter zijn dan een pinknagel, maar de voldoening van de maker straalt ervan af. Jongens, stop maar. Er waren alláng adembenemend goede kunstenaars, ver voor jullie lingo over ‘het begin van de beschaving’ in Griekenland. Die kunstenaars toverden stof, bloemen, dieren en emoties uit ivoor, ultramarijn of goud.

Wonden

Dit beeldje zag ik in het Louvre, waar het deze zomer deel is van een mooie tentoonstelling over de Nubische farao’s; de tijd dat de mensen in het gebied dat nu Soedan is heersers werden over Egypte, zo rond de 8ste eeuw voor Christus. Je kunt duidelijk zien dat dit een Afrikaanse soldaat is, de gelaatstrekken en het haar van de man onderscheiden hem van zijn Assyrische vijand. De soldaat wordt verscheurd door de leeuwin, maar hij was al verwond; in dit priegelwerk zijn drie of vier wonden aangebracht in het ivoor. Rond zijn polsen, in zijn bovenarm en volgens mij ook in zijn onderrug is zijn huid opengereten. De leeuwin maakt het slechts af en verlost hem uit zijn lijden. Vandaar misschien dat het gezicht van de man niet angstig lijkt, maar eerder een soort overgave uitstraalt.

De stervende Galliër (detail), Romeins, marmer, 1ste/2de eeuw, Capitolijnse musea Rome. Beeld Capitolijnse musea Rome

Wonden in beeldhouwkunst zijn lastig. Het is al gedoe genoeg om te zorgen dat marmer, brons, ivoor of klei op mensenhuid lijkt – nog een stuk ingewikkelder is het om die huid kapot weer te geven. De rommeligheid van een wond, het bloed, het vochtige landschap van vlees. Dat uitbeelden in hard materiaal is een huzarenstuk. Een Griekse beeldhouwer deed het een paar eeuwen later in het beroemde beeld De stervende Galliër, waarvan een Romeinse versie te zien in de Capitolijnse musea in Rome. Gutsend bloed van marmer uit de borst van een soldaat. De Galliërs vochten naakt, wat de Grieken verwarde. ‘De aanblik van deze naakte strijders was een angstwekkend spektakel, want het waren allemaal mannen met een prachtig uiterlijk, in de piek van hun leven’, schreef een Griekse historicus over hen in de tweede eeuw voor Christus.

Dat kunstenaars die kwetsbaarheid zo in materiaal kunnen vatten – dat voelt alsof je even daar bent. In Griekenland bij de Galliërs, maar dus ook in Irak, waar het beeld van de stervende zwarte soldaat werd gevonden. De kunstenaars verbeeldden allebei een stervende vijand, maar ze vragen dwars door tijd en cultuur heen toch even om ons mededogen.

Plaquette van een leeuwin die een Afrikaanse gewonde soldaat verorbert, circa 900-700 v.Chr., omgeving Nimrud, Irak. Ivoor, goud, lapis lazuli en carneool, 10,35 x 10,3 cm, British Museum Londen. Te zien t/m 25 juli in de expo Pharaon des deux terres in het Louvre, Parijs. [extra beeld] De stervende Galliër (detail), Romeins, marmer, 1ste/2de eeuw, Capitolijnse musea Rome.