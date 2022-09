Een weekend lang baadt publiek van het springlevende festival Musica Sacra in religieuze muziek ★★★★☆

Componist Jan-Peter de Graaff Beeld Brendon Heinst

Een knauw voor het Limburgse muziekleven afgelopen week: kamermuziekfestival Orlando houdt na veertig jaargangen op met bestaan. Een paar dagen na dit nieuws begint gelukkig de veertigste editie van het springlevende festival Musica Sacra in Maastricht. Een weekend lang baadt publiek op verschillende locaties in religieuze muziek.

Een hoogtepunt is de wereldpremière van Het gouden kalf, een oratorium van componist Jan-Peter de Graaff, vrijdagavond in Theater aan het Vrijthof. Geschreven voor de vijftigste verjaardag van het koor Studium Chorale, dat het werk onder leiding van Hans Leenders en met leden van de Philharmonie Zuidnederland uitvoert.

Het uitgangspunt van het stuk, dat ruim een half uur duurt, is het Bijbelboek Exodus: over het vertrek van de Israëlieten onder leiding van Mozes uit Egypte naar het Beloofde Land. Wanneer Mozes maar niet terugkomt van de berg Sinaï, wordt het volk ongedurig. Librettist Jibbe Willems is nuchter en direct: ‘Als ik nog een hap van dat kleffe spul naar binnen moet wurgen (…)’ (Mozes’ broer Aäron over het door God gestuurde manna). Aäron – een spreekrol van de charismatisch, goed gecaste acteur Dries Vanhegen – besluit al het goud dat ze bij zich dragen, om te smelten tot een afgodsbeeld: het gouden kalf.

De muziek van De Graaff voor vijf strijkers, althobo, trompet en slagwerk, is een knap geconstrueerde spiegel van de tekst. Wanneer Mozes het volk zegt dat ze de Sinaï opgaan, klinkt er een akkoord dat niet oplost en de rijzende vragen van het volk probaat kracht bijzet.

De frase ‘Wie moeten we nu volgen?’ wordt vergezeld door ijzige fluittonen van strijkers zonder harmonische basis, er is geen enkel houvast. De instrumentalisten scheppen op bewonderenswaardige wijze een kwetsbare luchtledigheid. Het koor, ook al kan het niet varen op een harmonisch kompas, zingt zuiver en stevig. Andries Boelens’ althobo krult wonderschoon als een oosters blaasinstrument. Slagwerker Dennis Pientak laat het doelloze, gedemoraliseerde lopen steeds manker gaan, totdat God (een tingelend vingercymbaaltje) toch nog een teken van leven geeft.

Zaterdagavond in de Sint-Jan wordt (het gevoel van) ontheemding een onherroepelijk gegeven: het geluk is toch altijd daar waar jij niet bent, zoals Der Wanderer van Schubert stelt. Hier beginnen bas Huub Claessens (grappige man met grote stem) en pianist Hans Eijsackers hun recital mee. Ook al ligt het tempo van dit lied aan de hoge kant, de mannen vertellen en troosten.

Anders is dat in de Nederlandse première van Lines from a Wanderer van de Britse componist John Casken. Niets is geworteld, muzikale frasen stoppen abrupt en melodiearme verzen worden eerder uitgeroepen dan gezongen. Het wordt in het vijfde lied iets te veel een maniertje van de componist. Irritatie wordt overstemd door de adembenemende verstilling die Eijsackers aanbrengt.