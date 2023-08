Een warme en kittige komiek die het leven graag wil vieren

Michelle Buteau Beeld Getty

‘In het Nederlands bestaat het werkwoord swaffelen. Dat betekent: je penis ergens tegenaan slaan.’ Na een korte, bevroren blik: ‘Dus er waren zoveel jongens in Nederland die hun penis tegen dingen aan sloegen, dat ze hier een werkwoord voor nodig hadden?’

In Michelle Buteau’s eerste stand-upshow voor Netflix, Welcome to Buteaupia (2020), valt al snel op dat haar schat aan verhalen deels is geïnspireerd door haar ervaringen in Nederland – mede dankzij haar Nederlandse echtgenoot, fotograaf Gijs van der Most, met wie de Amerikaanse in 2010 in het huwelijksbootje stapte.

Over de auteur

Ela Çolak is freelance cultuurjournalist en schrijft voor de Volkskrant over film en theater.

De onmiskenbaar charismatische Buteau (46), die komende woensdag haar nieuwe tournee Full Heart, Tight Jeans aftrapt in Amsterdam, spreekt in de Netflixspecial liefdevol en een tikkeltje brutaal over onder meer haar Nederlandse schoonfamilie en een bezoek aan het Van Gogh Museum. Toch is het vooral haar verbazing over ons vocabulaire die het Amerikaanse publiek laat gieren van het lachen.

Een paar maanden na het verschijnen van Welcome to Buteaupia, waarin Buteau ook vertelt over haar leven als moeder van een tweeling en een samenwerking met actrice Jennifer Lopez op een filmset (‘Het moeilijkste aan werken met J-Lo is doen alsof ik niet alles van haar weet’), bracht ze haar boek Survival of the Thickest uit. Ook haar openhartige essays over haar jeugd in New Jersey, waar ze opgroeide met een Haïtiaanse vader en een Jamaicaanse moeder, haar vroegere wens om kleding te ontwerpen voor plussize vrouwen zoals zijzelf en haar langeafstandsrelatie met een Dutchy, spraken de Netflixproducenten aan.

Netflixserie

Afgelopen maand verscheen op de streamingdienst de gelijknamige achtdelige comedyserie, geschreven en geproduceerd door Buteau en Danielle Sanchez-Witzel. In de serie Survival of the Thickest speelt Buteau de New Yorkse stylist Mavis, die wordt bedrogen door haar vriend, waardoor ze als einddertiger opeens weer single door het leven moet. Ze huurt noodgedwongen een kamertje in Brooklyn en blaast haar modecarrière nieuw leven in door louter vanuit bodypositivity met cliënten te willen werken. Daarnaast wordt Mavis onverwachts verliefd op een Europese man (in de serie vertolkt door een Italiaan).

De Britse krant The Guardian looft Buteau’s ‘indrukwekkende rol’ in de vermakelijke serie: ‘Mavis is geen witte twintiger die het hartzeer van een jongvolwassene ervaart. Ze is een oudere zwarte vrouw met een maatje meer en krijgt volledige toestemming om te imploderen, te exploderen en opnieuw te beginnen.’

Hoewel er gelijkenissen zijn tussen de fictieve Mavis en Buteau, bewandelde de comedian in haar professionele leven een heel ander pad. Na een studie aan Florida International University in Miami werkte ze als journalist voor televisiestations in Florida en New York, waar haar collega’s haar telkens wezen op haar gave als verhalenverteller en haar sterke komische timing. Buteau bezocht graag comedyclubs in New York en speelde enige tijd met het idee dat ze zelf op het podium zou willen staan. Na de aanslagen op de Twin Towers in 2001 gooide ze het roer om.

Stand-up als therapie

Aan het Amerikaanse entertainmentblad Variety vertelt ze: ‘Toen 9/11 gebeurde, werkte ik bij WNBC als redacteur van het lokale nieuws. Ik dacht: dit is gek, we werken in ploegendiensten van zestien uur om in feite een horrorfilm te monteren. Mijn nieuwsdirecteur zei dat ze iedereen gratis therapie zouden aanbieden. Ik was in de twintig en zei: ‘Ik heb geen therapie nodig, ik ga stand-up proberen!’’

De volhardende Buteau maakte vijf jaar later haar televisiedebuut als comedian op Comedy Central. In de jaren erna leefde ze van haar stand-uproutines, presentatieklussen en bijrollen in sketchshows als Key and Peele. Maar de deuren naar komedieroem openden pas toen ze in 2017 door tijdschrift Esquire werd genoemd als een van de tien komieken die we in de gaten moeten houden. Een jaar later schitterde ze in The Comedy Lineup, een stand-upshow van Netflix, en in 2019 dook ze op in romantische komediefilms als Always Be My Maybe (naast collega-comedian Ali Wong) en Someone Great.

Negentien jaar na haar allereerste stand-upoptreden in New York, zette haar show Welcome to Buteaupia haar definitief op de kaart als een warme en kittige komiek die het leven graag wil vieren. Haar joviale karakter tekent ook haar toegankelijke komedie, die beduidend minder politiek gekleurd is dan die van generatiegenoten Ali Wong en Dave Chappelle. En dat is een bewuste keuze, vertelt ze aan Variety: ‘Ik vind het niet erg om naar een show of een rondetafelgesprek te gaan en mijn mening te uiten over 9/11 of covid-19. Maar als ik stand-up doe, wil ik ontsnappen.’