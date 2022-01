Een wappiewerkwoord: puntjesverbinden

Meepraten voor beginners: Jan Kuitenbrouwer schrijft het woordenboek van de verbale burgeroorlog die we het ‘openbaar debat’ noemen. Deze week, onder de P: puntjesverbinden (één woord).

Als je over huis komt bij de kwadratuur van de cirkel en kunt knikkeren met de elementaire deeltjes moet het vermijden van politieke platitudes niet zo moeilijk zijn, maar onze nieuwe minister van OCW Robbert Dijkgraaf had het er moeilijk mee, toen hij zijn collega Kuipers moest verdedigen, vorige week op BNR. Na een halve minuut was hij al aan de —> knoppen aan het draaien en toen werden het ook nog ‘schijven’ en de kers op zijn metaforische gebakje was een ‘aan-uitknop’ waar hij liever niet aankwam. Nu nog een dashboard en een kruispunt en we hebben een Hugo de Jonge II, dacht Wakkerlands. Maar goed, die —> knop behandelen we volgende week, eerst iets dat opviel in de reacties op dat BNR-gesprekje.

‘Dijkgraaf is hoofd onderzoek Princeton en daardoor in contact met Gates’, twitterde iemand. ‘De projecten worden gesubsidieerd door Bill. Hij is op zijn post gekomen door Kaag. Verbind jij even de puntjes?’

Je leest het steeds vaker: ‘de puntjes verbinden’.

Forum-aanhanger op Twitter: ‘Als het wakkere volk het zegt, valt het niet te geloven. Daarom: zelf inlezen, en puntjes met elkaar verbinden. Heeft mij ook ruim een jaar gekost.’

Een dissidente huisarts kreeg een waarschuwing van de Inspectie Gezondheidszorg dat zij geen desinformatie mag verspreiden over covid. Eigen schuld; ‘Wanneer tussen nu en drie jaar blijkt dat zij gelijk had en jullie liggen te creperen, vergeten jullie geen excuusbriefje te sturen naar haar!’ reageert een twitteraar. Hij noemt zichzelf Connect-the-dots-Jan. ‘Welk diertje kwam er vandaag te voorschijn toen je de puntjes verbond?’ vraagt iemand aan Connect-the-dots-Jan. ‘Kreeg je daarna van de verpleegster een stukje taart en koffie?’

‘ConNecTinG tHe DoTs!’ smalen de antiwappies en complotsceptici. (Hoofd- en kleine letters afwisselen = typografisch sarcasme).

Dus we hebben een nieuw werkwoord: —> puntjesverbinden. De werkelijkheid is als een willekeurige verzameling stippen op een groot wit vel, schijnbaar zonder verband of betekenis, maar dat verband ís er wel degelijk. Alleen je moet het zíen. Ernst Kuipers, Robbert Dijkgraaf, Princeton, Bill Gates, Sigrid Kaag - de cirkel is rond. Bij puntjesverbinden werkt het zo dat een vage associatie al genoeg is om twee punten daadwerkelijk te verbinden. Die hebben elkaar ooit wel eens gesproken? Hop, verbinden.

Wat misschien meespeelt is dat het echte puntjesverbinden door de lockdowns weer populair is geworden, net als legpuzzels. Er zijn uiterst verfijnde varianten op de markt met honderden genummerde puntjes, waar je dagen mee bezig kunt zijn. Misschien ga je dan om je heen ook lijntjes tussen dingen zien? Zo voedt corona zijn eigen paranoia.

Twitteraar @Reaguren muntte in juli 2021 de term —> complotmarmot, als bijnaam voor Forum-Kamerlid Gideon van Meijeren. Wakkerlands is geen kenner van de rodentia maar een zekere gelijkenis tussen dit Kamerlid en het populaire huisdiertje is inderdaad onmiskenbaar. Ook qua gedrag wel een beetje. Dat rusteloze woelen en graven van de complotdenker, het heeft iets marmotachtigs. Een marmot die door de kamer scharrelt; de route die hij volgt lijkt random, maar misschien is er een patroon, dat wij niet zien? Misschien is hij puntjes aan het verbinden? Ja, —> puntjesverbinder, dat is ook wel een goede bijnaam voor de complotwappie.

En: zijn wij niet allemáál puntjesverbinders? Een verborgen orde in de chaos, wie zoekt er niet naar?