Een vreemde wending maakt ziekenhuisthriller ‘Allelujah’ niet beter, wel boeiender ★★★☆☆

Ziekenhuisthriller ‘Allelujah’ van Richard Eyre.

‘Maar ouderdom heeft de toekomst!’, zegt de bestuursvoorzitter van Bethlehem, een ziekenhuis in het noorden van Engeland. Het is zijn laatste argument om de 122 jaar oude instelling te behouden. Grote delen van ‘The Beth’ zijn al weggesaneerd, nu is alleen de geriatrische afdeling nog over. Ook daar moet nu het mes in, hoe zeer er ook behoefte is aan ouderenzorg. Want ‘geriatrie is economisch gezien nutteloos’, volgens de adviseur van de minister van Volksgezondheid. De meeste patiënten worden niet beter.

Over de auteur Pauline Kleijer schrijft sinds 1999 voor de Volkskrant over film.

Het Britse drama Allelujah, naar een toneelstuk van Alan Bennett, heeft lange tijd een duidelijke boodschap. Zorg draait om mensen, niet om winst. En Engeland moet trots blijven op de NHS, het nationale publieke zorgstelsel dat door de conservatieve regering steeds verder wordt ontmanteld.

Regisseur Richard Eyre (The Children Act, Notes on a Scandal) zet die boodschap kracht bij door de dagelijkse gang van zaken in het ziekenhuis tamelijk rooskleurig af te schilderen. De ouderen die er verzorgd worden, zijn allemaal bijzondere types: de een citeert poëzie, de ander kan mooi zingen. Ze worden gespeeld door topacteurs als Judi Dench of Derek Jacobi. De hardwerkende hoofdzuster Alma (Jennifer Saunders) en de idealistische dokter Valentine (Bally Gill) maken het optimistische plaatje compleet.

Dankzij de nodige cynische humor en een realistische kijk op ouderdom (ook met goede zorg blijft het behelpen) wordt het niet te weeïg. Wel lijkt de film op de automatische piloot gemaakt, waardoor het publiek bijna in slaap wordt gesust tot een verrassende wending al het eerder getoonde in twijfel trekt. Is dit nog wel een lofzang op de NHS?

Van een keurig, voorspelbaar drama verandert Allelujah plotseling in een nogal vreemde, slordig uitgewerkte ziekenhuisthriller. Ook de slotscènes, waarin dokter Valentine zich rechtstreeks tot de kijker richt, hebben een ontregelend effect. Het maakt de film niet beter, maar wel boeiender.