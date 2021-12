Een vraag van Arnon Grunberg aan de Volkskrant Leesclub: vindt u De dood in Taormina absurd?

Arnon Grunberg Beeld ANP

In de Volkskrant Leesclub wordt onder leiding van Onno Blom stevig gediscussieerd over De dood in Taormina van Arnon Grunberg. De schrijver, deze week bekroond met de P.C. Hooftprijs, bleek bereid om de leden zelf een vraag te stellen. Hij is nieuwsgierig naar het effect van zijn werk op de lezers: ‘Mij wordt vaak verweten’, schrijft Grunberg, ‘en ik heb het gevoel dat het een verwijt is, dat mijn romans absurd zouden zijn. Nu zouden gelovigen misschien zeggen dat zonder God het bestaan absurd is, maar dat wordt niet bedoeld. De suggestie lijkt te zijn dat de zogenoemde realiteit minder extreem is, dat in mijn romans dingen gebeuren die in de realiteit niet zouden voorkomen. Ikzelf betwijfel dat. Als er iets absurd is, is het de realiteit.’ Overigens kreeg Gerard Reve vergelijkbare verwijten van zijn lezers te horen: ‘Het is weer ‘niks als narigheid’ en ‘er komt weer geen normaal mens in voor’.’ Daarom, vraagt Grunberg zich af: ‘Vindt u De dood in Taormina absurd, en zo ja: waarom?’