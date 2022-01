Een vleugje bijlsiaanse ironie werd node gemist in de zielloze reïncarnatie van ‘Wie van de drie’

Nadat televisiekoningin in tijdelijke ruste Linda de Mol in een woedende open brief ineens vol de aanval had ingezet op de tv-recensenten, werd het zondagavond toch eens tijd om te kijken hoe familiezender SBS 6 de Linda-leegte opvulde.

Wendy van Dijk bleek daar de aftrap te verzorgen van het vierde seizoen van Wie van de drie, de legendarische panelshow die in 2020 nieuw leven werd ingeblazen op de gezelligste zender van Nederland. Van Dijk introduceerde de show als ‘het enige opsporingsprogramma waarin de daders met applaus worden ontvangen, en misdaad keihard worden beloond’. Eventuele knipogen naar het personeelsbeleid bij Talpa bleven uiteraard achterwege.

Daarbij moet er natuurlijk worden gelachen, getuige de ‘vierkoppige leugendetector’ van kasteelheer Martien Meiland, paardenvriendin Britt Dekker, grapjesman Najib Amhali én prettige ontregelaar Raven van Dorst. Het format van het tv-spelletje uit 1963 staat nog steeds als een huis: drie mensen doen zich voor als dezelfde persoon met een bepaald beroep. Aan het panel de taak uit te vinden wie de waarheid spreekt. De panelshow is bijna toe aan het zestigjarige (!) jubileum, en was in het verleden vooral een hit door populaire panelleden als Albert Mol, André van Duin en uiteraard vooral Martine Bijl.

Nu is uw tv-millennial van dienst de laatste die mag vervallen in tv-nostalgie, maar laten we zeggen dat een vleugje bijlsiaanse ironie node werd gemist in deze SBS 6-reïncarnatie. De moderne setting nodigde vooral uit tot een wedstrijdje verplassen. Najib tegen een veilingmeester: ‘Ooit een nagelvijling gedaan?’ Martien tegen een verloskundige: ‘Ik heb zo veel vragen. Het is een hele bevalling.’ De lachband zag dat het goed was.

Tussen die schier oneindige parade van flauwe grappen en geveinsd interessante blikken, lag de imponerende geschiedenis van het programma stof te happen in een hoekje van de studio. Gelukkig zond NPO 3 gelijktijdig de seizoensfinale uit van De gevaarlijkste wegen van de wereld. Die wegen blijken in werkelijkheid altijd een stuk minder gevaarlijk dan de titel doet vermoeden, maar De gevaarlijkste wegen is stiekem een van de effectiefste tv-programma’s in het genre ‘BN’ers doen een kunstje’. De duo’s zijn vaak opvallend goed gescout, de gesprekjes in de auto aangenaam kabbelend en de omgevingsbeelden logischerwijs jaloersmakend mooi.

Zondag was het de beurt aan First Dates-barman Victor Abeln en presentator Iris Enthoven, die door het grillige zuiden van Mexico reden. Enthoven wist van Abeln dat hij die ene barman van First Dates was en dat hij mooie blauwe ogen heeft. Abeln had geen flauw benul met wie hij in de auto zou belanden, want ‘hij volgt niet wat er online gebeurt’. Maar hoe minder voorkennis, hoe beter. Spannender dan één keer bijna tegen het verkeer in rijden wordt het immers niet, dus drijft het programma vooral op de onzekere, ongemakkelijke dynamiek tussen de deelnemers.

De gevaarlijkste wegen zal vast niet de boeken in gaan als tv-klassieker, maar kijkt in ieder geval een stuk aangenamer weg dan de zielloze reïncarnatie van Wie van de drie. Als De gevaarlijkste wegen een SBS-programma was geweest, had Martien Meiland waarschijnlijk op de achterbank gezeten. Stel je immers voor dat het ongezellig zou worden.