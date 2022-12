Een ‘vervloekt’ ei in het museum: er waait een spirituele wind door de kunst. Waar komt die vandaan?

Uit de video-installatie ‘Night Soil / Fake Paradise’ van Melanie Bonajo. Daarin vertellen jonge Amerikaanse vrouwen over geestverruimende ervaringen tijdens ayahuasca-trips. Beeld Melanie Bonajo

Oktober in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Op het podium staat de wereldberoemde performancekunstenaar Marina Abramovic. Ze vraagt het publiek om de ogen dicht te doen en de handen naar voren te steken om ‘de energieën’ te voelen. Iedereen doet mee. Tenminste, dat is het vermoeden, want ook de verslaggever heeft de ogen dicht en de handen naar voren.

November in het Limburgs Museum, Venlo. Yogamatten en meditiatiekussens liggen klaar. Het licht is gedempt. De museumzaal is ingericht als ‘ruimte voor bezinning’. Om het publiek op gang te helpen staat een video aan van een yogajuf die uitlegt hoe een zonnegroet moet worden uitgevoerd.

December in het Stedelijk Museum Amsterdam. De Italiaanse kunstenaar Ginevra Petrozzi noemt zich een digitale heks en organiseert bijzondere tarotleggingen in het museum. De tickets zijn al uitverkocht. In de aangrenzende museumzaal zijn keramieken objecten te zien die volgens de zaaltekst ‘speciale krachten’ hebben omdat de kunstenaar ‘gebruikmaakt van magie’.

Ginevra Petrozzi, ‘Digital Esoterism’ (2021). Petrozzi noemt zich een digitale heks en organiseert tarotleggingen. Beeld Maarten Nauw, met dank aan de kunstenaar en Design Academy Eindhoven

Er zijn pagina’s te vullen met voorbeelden. Mogelijk zelfs de hele krant. Er waait deze maanden een spirituele wind door de kunst. Momenteel zijn er vier tentoonstellingen aan gewijd: in Schiedam, Amsterdam, Berg en Dal en Venlo. Kunstenaars houden zich bijvoorbeeld bezig met ayahuascatrips (een drank waarvan je gaat hallucineren), sjamanisme, hekserij of winti. Spirikunst is hot. Maar waarom eigenlijk? En waar komt deze trend vandaan?

Spiritualiteit en kunst in Nederlandse musea: Spirituele Urgentie, Stedelijk Museum Schiedam, t/m 10/4 Deze tentoonstelling verkent spirituele kunst via een aantal (maatschappelijke) thema’s. De samenstellers kozen vooral hedendaagse kunst, maar ook enkele moderne kunstwerken (bijvoorbeeld van Wassily Kandinsky en Yves Klein) en mode. Hier wordt de film Watamula van Kevin Osepa getoond. When Things Are Beings, Stedelijk Museum Amsterdam, t/m 10/4 In When Things Are Beings tonen kunstenaars en vormgevers verbanden tussen ‘de materiële en de immateriële wereld’. Een deel van de getoonde kunstwerken en designobjecten zullen worden aangekocht voor de museumcollectie. Hier is bijvoorbeeld het vervloekte ei van Seán Hannan te vinden en ook het project The Strange Familiar van Sebastian Koudijzer. Helende Kracht, spirituele zoektocht naar balans, Afrika Museum, Berg en Dal, t/m 23/5 In het Afrika Museum zijn kunstwerken en andere objecten te zien die te maken hebben met rituelen en alternatieve geneeswijzen, zoals sjamanisme en hekserij. De tentoonstelling was eerder in uitgebreidere vorm in het Tropenmuseum in Amsterdam te zien (Healing Power). Mystiek: Rituelen Verstilling Extase, Limburgs Museum, Venlo t/m 19/3 In het Limburgs Museum ligt de nadruk op mystiek in het katholicisme en zijn vooral kunstenaars en vormgevers uit België en Limburg te zien, zoals Ted Noten en Hans Op de Beeck. In de zaal over Extase is de video-installatie Night Soil / Fake Paradise van Melanie Bonajo te zien.

Kunst en het ‘hogere’ is eigenlijk geen gekke of verrassende combinatie. Ooit werden praktisch álle kunstobjecten gemaakt om goden te eren of rituelen uit te voeren. En ook in de moderne kunst gingen tal van kunstenaars er prat op dat hun kunst de mens tot spirituele hoogten kon brengen. De eerste abstracte kunstenaars waren bijvoorbeeld sterk geboeid door theosofie en esoterie. Daarbij hoort het – aantrekkelijke – idee dat er een universele harmonie ten grondslag ligt aan de zichtbare chaos.

Wassily Kandinsky, ‘Yellow-Red-Blue’ (1925). Beeld Alamy

Mooi als je dat kunt laten zien natuurlijk. Daarom schreef Piet Mondriaan dat de abstracte kunst ‘waarlijk religieus’ kon zijn. Wassily Kandinksy schreef een heel boek Over het spirituele in de kunst (en zo heet het ook). Hij vond dat kunstenaars de taak hebben mensen te helpen in hun spirituele ontwikkeling door voor ‘spiritueel voedsel’ te zorgen. Door te schilderen dus. Soortgelijke ambities hadden later de abstract-expressionisten. Niet voor niets is er in de Amerikaanse stad Houston een ‘Rothko-kapel’ met veertien donkere schilderijen van Mark Rothko.

Marko Rothko, ‘No. 10’ (1950). Beeld Fine Art Images

Er zijn zeker historische verbanden tussen deze abstracte kunstenaars en de spirikunst-trend van nu. Zo was de theosofie ook van invloed op de ontwikkeling van de newagebeweging, die yoga en meditatie in de levens van rusteloze westerlingen bracht. Even gechargeerd: zonder theosofie hadden we dus nooit yogamatten en meditatiekussens in een museum gezien.

Maar de spirituele kunst van nu is zeker geen vervolg op de spiritueel abstracte kunst van de vorige eeuw. De verschillen zijn te groot. Toen moest er vooral worden geschilderd, nu voeren installaties, sculpturen, performances en videokunst de boventoon. En die zien er ook totaal anders uit, ze zijn vaak figuratief. Crucialer is dit inhoudelijke verschil: toen zou het kunstwerk de toeschouwer tot spirituele hoogten brengen, nu is het kunstwerk soms vooral het residu van een spirituele handeling, zoals een ritueel.

De kunstenaars van nu lijken niet meer de taak te hebben een spirituele ervaring bij de toeschouwer op te wekken. Ze hebben zelf een spirituele ervaring. Of ze vertellen erover of laten iemand zien die het ervaart. Soms komt de toeschouwer er best bekaaid af (het spiritueel voedsel is al opgegeten). Zulke spirituele kunstwerken zijn verhalende kunstwerken, waarbij een essentieel deel van het verhaal buiten het kunstwerk wordt verteld, in een zaaltekst of audiotour.

Seán Hannan, ‘Luck’ (2022). Een installatie waarin een ‘vervloekt ei’ de hoofdrol speelt. Beeld Anna van Leeuwen

Luck (2022), nu te zien in Stedelijk Museum Amsterdam, is zo’n verhalend kunstwerk. Het gaat hier om een video en installatie waarin een ‘vervloekt ei’ de hoofdrol speelt. Het is een kunstproject van de Nederlands-Ierse kunstenaar Seán Hannan, die samenwerkte met een ‘beoefenaar van Ierse folklore en magie’. Aan dat ei is natuurlijk niks te zien, al is het mooi uitgelicht en gepresenteerd op een grote steen met een kleine uitholling. In de tentoonstelling is er om het ei een doorzichtig gordijn gehangen, dat bijdraagt aan een gewijde, haast religieuze sfeer. Van de toeschouwer wordt een flinke portie goedgelovigheid verwacht.

Ik moest door dat plechtig gepresenteerde ei denken aan een van de bekendste – en radicaalste – conceptuele kunstwerken uit de kunstgeschiedenis. Conceptuele kunst is een kunststroming die in de jaren zestig in zwang raakte en waarbij kunstenaars het idee of concept centraal stelden. De Brit Michael Craig-Martin ging daar heel ver in toen hij in 1973 in een Londense galerie een glas water tentoonstelde. Galeriebezoekers kregen een papier waarop de kunstenaar in de vorm van een vraaggesprek uitlegde dat hij het glas water had veranderd in een volgroeide eik ‘zonder de eigenschappen van het glas water te veranderen’. Met andere woorden: je ziet een glas water, maar dit ís een eik. Het kunstwerk heet dan ook An Oak Tree (Een eik).

De tentoonstelling ‘Mystiek - Rituelen. Verstilling. Extase' in het Limburgs Museum. Beeld Levin den Boer

Toch valt de huidige spirikunst-trend niet te vergelijken met hardcore conceptuele kunst. Die is vaak gortdroog (een glas water is nat, maar u begrijpt het) en vereist vooral denkwerk. De spirituele kunst van nu draait juist om veel zintuiglijke prikkels: kleur, geur, geluid.

En, belangrijker: de kunstwerken van nu zijn niet zomaar verhalend, er is een moraal in het verhaal. In het geval van Hannans ei staat in de zaaltekst: ‘Het doel is om een natuurlijke balans te herstellen door geluk en welvaart over te dragen van het Stedelijk naar diegenen in de kunstwereld die het harder nodig hebben.’ Ook dat is aan het ei niet meteen te zien.

Uit de video-installatie ‘Night Soil / Fake Paradise’ van Melanie Bonajo. Beeld Melanie Bonajo

Deze morele component kenmerkt sowieso de kunst van nu. Spiritualiteit en idealisme gaan voor kunstenaars als vanzelfsprekend samen, zonder dat het overduidelijk activistische kunst oplevert. In de tentoonstelling Mystiek in het Limburgs Museum is de verleidelijke video-installatie Night Soil / Fake Paradise (2015) van Melanie Bonajo (44) te zien. Daarin vertellen jonge Amerikaanse vrouwen over geestverruimende ervaringen tijdens ayahuasca-trips. De film zelf heeft ook iets psychedelisch. Het kunstwerk is duidelijk een hommage aan geestverruimende ervaringen. Het wekt die niet op, maar verbeeldt die.

Bonajo, die religiewetenschappen heeft gestudeerd, ziet spiritualiteit als een tegengif tegen kapitalisme en seksisme: ‘Het gaat erom dat je voelt dat je verbonden bent met de hele mensheid. Elke dag kun je kiezen waar je voor staat. Je moet natuurlijk niet één keertje ayahuasca nemen en dan weer gewoon de H&M in lopen.’ Kunst maken die aan spiritualiteit raakt, is voor de kunstenaar geen keuze: ‘Spiritualiteit is een grote drijfveer achter alles wat ik doe. Het is ook niet zo dat ik iets doe met spiritualiteit in mijn kunst. Het doet iets met mij.’ Dat werd toen Bonajo begin deze eeuw aan de kunstacademie studeerde nog niet serieus genomen: ‘Wat ik wilde doen werd gezien als naïef of infantiel. Kunstwerken moesten rationeel en wetenschappelijk zijn.’

Wat dat betreft is de kunstwereld sterk veranderd. Er is nu veel ruimte voor het onverklaarbare, speculatieve en ook het ‘vage’ in musea. Volgens curator Eliza Bordeaux, die de tentoonstelling in Stedelijk Museum Schiedam samenstelde, heeft dat ook te maken met de coronacrisis: ‘Het idee dat alles wetenschappelijk maakbaar en verbeterbaar is, stortte toen een beetje in: we zijn niet zo onsterfelijk als we dachten. Het was een tijd waarin mensen van alles gingen heroverwegen: wat is voor mij belangrijk, waar gaan we naartoe, waar komen we vandaan?’

Sebastian Koudijzer, ‘The Awakening’ (2022), uit het project ‘The Strange Familiar’. Beeld Sebastian Koudijzer

Die laatste vraag ‘waar komen we vandaan?’ speelt een grote rol nu in de kunst. Veel kunstenaars houden zich vanuit interesse in hun familiegeschiedenis bezig met spiritualiteit en rituele gebruiken. Zo onderzoekt fotograaf Sebastian Koudijzer oude Javaanse spirituele praktijken in het persoonlijke project The Strange Familiar (2021), dat nu te zien is in Stedelijk Museum Amsterdam. Ook dit project heeft een morele laag: door de gebruiken van zijn Javaanse voorouders centraal te stellen probeert Koudijzer ‘terug te eisen wat vorige generaties werd afgenomen’. In het project vond hij, zo is te lezen op zijn website, ook ‘vrede en acceptatie in waar ik vandaan kom en wie we zijn’.

Ook voor fotograaf en filmmaker Kevin Osepa (28) zijn rituelen een belangrijke manier om zich verbonden te voelen met zijn achtergrond en familie: ‘Op Curaçao groeide ik op met allerlei kleine huiselijke rituelen, zoals je insmeren met blauwsel als je naar een plek gaat waar veel mensen zijn, om je te beschermen tegen het boze oog. Dat doe ik nog steeds, ook als eerbetoon aan mijn voorouders.’

Toen Osepa 17 was ging hij studeren aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht: ‘Daar raakte ik het magische denken een beetje kwijt.’ Als hij rituelen liet zien in zijn kunst dan werd dat door docenten maar moeilijk begrepen: ‘Ze zochten er humor in: ‘Wat grappig dat mensen dat doen!’ Alsof ik er commentaar op wilde leveren.’ In zijn prachtige film Watamula (2020), die nu is te zien in Stedelijk Museum Schiedam, is een jonge man te zien die op Curaçao een spirituele reis doormaakt. Sommige scènes zijn gebaseerd op rituelen die Osepa van het eiland kent.

Uit de film ‘Watamula’ (2020) van Kevin Osepa. Beeld Kevin Osepa

Toen Osepa zich meer ging verdiepen in de rituelen die hem van kinds af aan hebben omringd, begreep hij hoe die met de koloniale geschiedenis zijn verbonden: ‘Daarom werd over die gebruiken zo geheimzinnig gedaan, je mocht alleen maar katholiek zijn.’ Osepa hoopt nu dat hij als kunstenaar kan bijdragen aan het ‘dekoloniseren’ van spiritualiteit: ‘Ik heb daar wel een mening over: het hoeft nu toch niet meer ondergronds?’

Daar lijken tentoonstellingsmakers het mee eens. Waar duidelijk nog naar wordt gezocht is van welke informatie de huidige spirituele kunst precies moet worden voorzien in tentoonstellingen. Vooral wanneer het gaat om een hommage of herinterpretatie van bestaande gebruiken. Helpt het bijvoorbeeld om iets van de rituele tradities op Curaçao te weten als je naar Osepa’s film kijkt? Willen we weten hoe een ei precies ‘vervloekt’ is geraakt? Is het nodig om in een zaaltekst te zetten dat er gebruik is gemaakt van ‘magie’? En zo ja, wat betekent dat dan eigenlijk?

De schilderijen van Piet Mondriaan worden ook niet standaard opgehangen met een theosofisch handboek ernaast. De waardering van zijn kunst heeft daar niet onder geleden. Maar te weinig uitleg doet mogelijk de culturele en religieuze achtergrond van het kunstwerk tekort, vooral wanneer dat wordt gepresenteerd in een omgeving waar daar weinig kennis over kan worden verondersteld. Tegelijk mag de toeschouwer verwachten dat een kunstwerk ‘werkt’ zonder al te veel toelichting. Dat ei is natuurlijk even vervloekt (of niet) als het er niet bij is vermeld.