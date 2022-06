Een verrukkelijke documentaire over stand-upcomedy toont hoe belangrijk George Carlin was

George Carlin in 1992. Beeld Getty

Bij elke brandend actuele kwestie is er wel een passende comedyclip van George Carlin (1937-2008) in het archief te vinden. Afgelopen maand, toen een wet om in de gehele Verenigde Staten abortus legaal te maken was gestrand in de Senaat, werd er online volop een fragment uit 1996 gedeeld van de legendarische stand-upcomedian. In zijn show Back in Town zien we hoe zestiger Carlin, in zwart T-shirt en met naar achteren gekamd grijs haar, de vloer aanveegt met de conservatieven die het recht op abortus wilden inperken. ‘Ze zijn niet vóór het leven, maar ze zijn tégen vrouwen’, foetert Carlin. ‘Ze zijn geobsedeerd met de foetus, maar zo gauw je bent geboren, geven ze niks meer om je. Conservatieven willen levende baby’s om ze op te leiden tot dode soldaten.’

George Carlin in George Carlin: Back in Town (1996). Beeld RV

‘Hij zegt het!’, zeggen zijn bewonderaars er nu over, ‘dit is de kern!’ Hoewel George Carlin al veertien jaar dood is, blijft hij relevant met zijn maatschappelijk geëngageerde cabaret over pijnpunten in de Amerikaanse cultuur. Carlin heeft een lange carrière gehad die wel vijf decennia omspant en veel jongere komieken zien hem als groot voorbeeld. Bewonderaars Judd Apatow en Michael Bonfiglio hebben nu George Carlin’s American Dream gemaakt, een verrukkelijke documentaire van maar liefst vier uur.

Naast een intiem portret van Carlin toont de film ook de hele naoorlogse ontwikkeling binnen de stand-upcomedy. De American Dream uit de titel refereert aan een beroemde oneliner van Carlin: ‘Ze noemen het de Amerikaanse droom omdat je moet slapen om erin te geloven.’

Competitief

Bijzonder aan de indrukwekkende carrière van George Carlin is dat hij zichzelf wel drie of vier keer opnieuw wist uit te vinden. Carlin was competitief ingesteld en zo gauw hij passé dreigde te raken, ging hij op zoek naar een nieuwe artistieke koers. Hij groeide op in New York, droomde als kind al van een carrière in de showbusiness à la filmster Danny Kaye en begon zijn loopbaan als komiek in variétéshows, keurig in smoking. Hij werd bekend door zijn expressieve mimiek en zijn slimme taalgrappen.

Maar deze stijl werd steeds meer een keurslijf voor de progressief ingestelde Carlin. In de jaren zeventig onderging hij een imagoverandering: hij ruilde zijn smoking in voor een spijkerbroek en liet zijn baard en haar groeien. ‘Ik werd toen mezelf, mijn act werd een monoloog over mij en hoe ik tegen de wereld aankijk’, zei Carlin erover.

Hij werd een leidende figuur binnen de tegencultuur en ging zich uitspreken over de oorlog in Vietnam en de staat van Amerika. De show Class Clown uit 1972 bevat zijn beroemde conference over ‘zeven woorden die je nooit op televisie mag zeggen’. Hierin draait Carlin lange tijd heen om de door de censuur verboden woorden ‘shit, piss, fuck, cunt, cocksucker, motherfucker and tits’. Om ze daarna natuurlijk toch uit te spreken, tot hilariteit van de zaal. Hoewel het nu onschuldig lijkt, maakte het Carlin destijds controversieel. In 1972 werd hij er zelfs voor gearresteerd op een festival in de stad Milwaukee.

Cocaïne

In de jaren zeventig bereikten Carlins roem en status hun hoogtepunt. In de jaren tachtig werd hij minder relevant en kampte hij met verslavingen, waaronder aan cocaïne. Tijdens het presidentschap van Ronald Reagan werd zijn wereldbeeld steeds somberder. In deze jaren onderging hij opnieuw een comedy-metamorfose: hij werd een angry old man die serieuze thema’s durfde aan te snijden op het podium. Carlin hekelde de verwaarlozing van het milieu door de mens, de toenemende macht van grote bedrijven, onbetrouwbare politici, hypocriete religies.

Opnieuw wist hij het publiek en de critici voor zich te winnen. In 2005 hield hij een beroemd geworden tirade in de show Life is Worth Losing: ‘Het onderwijs wordt niet beter omdat de eigenaren van dit land dat niet willen. En dan bedoel ik de echte eigenaren, de rijke, grote bedrijven die alles beheersen en de grote beslissingen nemen. Ze hebben de politici in hun zak, die zijn er alleen neergezet om de bevolking het idee te geven dat ze in vrijheid kunnen kiezen. Maar als burger heb je geen keuze, je hebt eigenaren. Zij bezitten jou. Zij bezitten alles.’

Judd Apatow (links) en Mike Bonfiglio, de makers van de documentaire George Carlin’s American Dream. Beeld Getty

Carlin werd steeds nihilistischer. Hij zei dat hij ervan genoot om toe te kijken hoe de mensheid zichzelf te gronde richtte. Het publiek ging zich afvragen of de artiest niet té cynisch was geworden. In de documentaire vertelt Carlins dochter Kelly hoe zij haar vader hierop aansprak: ‘Als je genoeg hebt van de wereld, waarom ga je dan toch nog het podium op?’

Cynicus

Vader had daar niet meteen van terug, al komt wel de uitdrukking voorbij: ‘Als je een cynicus afkrabt, komt er een teleurgestelde idealist tevoorschijn.’ Dat is ook het beeld dat de documentairemakers uiteindelijk van de cabaretier neerzetten: Carlin bleef ook op zijn oude dag een humanist, die benadrukte dat hij hield van individuen, maar een grote afkeer had van groepen en systemen.

Hartproblemen leidden ertoe dat George Carlin op zijn 71ste overleed. Hij ging de geschiedenis in als een van de beste stand-upcomedians aller tijden en liet veel volgelingen na, onder wie komieken als Jon Stewart, Chris Rock en Jerry Seinfeld. Al deze liefhebbers hebben bij de krankzinnige gebeurtenissen in het Amerika van de laatste vijf jaar nog heel vaak moeten denken: wat zou George Carlin hierover hebben gezegd?

George Carlin’s American Dream is te zien op HBO Max.