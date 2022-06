Een verbijsterende gijzeling en Victoriaans drama met Claire Danes: deze series zijn het kijken waard

Gladbeck: Das Geiseldrama is een krankzinnige reconstructie van een gijzeling eind jaren tachtig.

Dag Mark, we beginnen deze week met een tamelijk bizarre documentaire op Netflix.

‘Ja, de documentaire Gladbeck: Das Geiseldrama staat er al een paar weken op en wordt door steeds meer mensen bekeken. Zelf zag ik ’m dinsdagavond, waarna ik dacht: dit is toch wel de kijktip van de week. We zien een reconstructie van een gijzeling in Duitsland in 1988, die zich deels ook in Nederland afspeelde.

‘Wat begint als een gijzeling na een bankoverval in het Duitse plaatsje Gladbeck, mondt uit in een krankzinnig circus dat zo’n 54 uur duurt. Maker Volker Heise maakte een reconstructie die uitsluitend bestaat uit archiefbeelden. Twee vreemde aspecten vallen daarbij op: het gedrag van de Duitse politie, die amper een plan van aanpak heeft en de wensen van de twee gijzelnemers inwilligt, en het feit dat de Duitse pers de twee gijzelnemers wél voortdurend op de hielen zit. Ik geef natuurlijk niet alles weg, maar het wordt steeds gekker: in een grotere Duitse stad kapen de gijzelnemers een stadsbus vol met passagiers.

‘Het bizarre is dat die twee gijzelnemers – niets minder dan gewapende criminelen – ondertussen interviews geven aan de pers, terwijl ze hun pistool tegen het hoofd van hun gijzelaars houden. Nou goed, het hele land raakt door de zaak ontwricht en gefascineerd: het publiek begint achter de gekaapte bus aan te rijden, ondertussen kan de politie er door de files niet meer langs. Totáál geschift, natuurlijk, het kan alleen nog maar dramatisch aflopen – en dat doet het ook.

‘Je krijgt als kijker door de archiefbeelden het gevoel alsof de gijzeling nu gaande is. Er is superveel beeldmateriaal, alles is even verbijsterend. Al die beelden weet Volker te vangen in een documentaire van anderhalf uur, absoluut het kijken waard.’

Wat zag je verder nog dat het tippen waard is?

‘The Essex Serpent, te zien op Apple TV Plus, een serie gebaseerd op een populair boek van Sarah Perry uit 2016. Dat boek kun je zien als een feministische, Victoriaanse roman die zich eind negentiende eeuw afspeelt in Londen en een moerassig deel van Essex, de streek net boven de stad. De hoofdpersoon, de weldadige weduwe Cora Seaborne, wordt gespeeld door Claire Danes. Die is onlosmakelijk verbonden met de rol van Carrie Mathison in Homeland, maar ook in deze compleet andere rol komt ze uitstekend uit de verf.

‘Doordat Cora het financieel goed voor elkaar heeft, kan ze zich ontplooien tot amateur-paleontoloog en onderzoek doen naar fossielen. Ze belandt in een streek in Essex, waar ze hoopt sporen te vinden van een reuzenslang die in het moeras zou huizen. Eenmaal daar ontmoet ze de lokale dominee, gespeeld door Tom Hiddleston, dus er komt de nodige romantiek bij kijken.

‘Maar belangrijker nog is de tegenstelling tussen het landelijke moerasgebied en het nabijgelegen Londen, met aan de ene kant het geloof – verbeeld door de dominee en lokale bewoners – en aan de andere kant de wetenschappelijke nieuwsgierigheid van onze hoofdpersoon. De makers laten zien hoe snel de komst van de vrouwelijke nieuweling kan leiden tot vreemdelingenhaat. Je kunt al snel spreken van een soort heksenjacht. Ik vond wel dat dat contrast af en toe wat té veel is aangezet. Toch is dit al met al een fijne serie, die er bovendien geweldig uitziet.’