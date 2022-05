Een verbijsterend decor en stoelen in de zaal: Tool wordt steeds meer muziektheater ★★★★☆

Maynard James Keenan van Tool in 2019 op Rock Werchter. Beeld Ben Houdijk

Toen de Amerikaanse band Tool in 2019 de Ziggo Dome aandeed, was dat een sensatie. Tool was lang in ruste, mede vanwege veel bijprojecten van zanger Maynard James Keenan, en had dertien jaar geen album afgeleverd. Ineens keerde Tool terug, geheel in lijn met de onnavolgbare logica van het gezelschap met een vreemde timing. Want de show was vlak voor de release van dat verse album, en de band liet slechts een glimp van het nieuwe werk zien.

Bij de terugkeer in de Ziggo Dome worden de beweegredenen duidelijker. De rockers spelen nu nagenoeg het hele nieuwe album Fear Inoculum, een plaat die de aanhang van de band bij verschijning diep ontroerde. Dus is ook deze show een verplicht nummer. Weer een uitverkochte wereldtournee, kassa.

Bij de entree blijkt Tool ook eigenwijs: het spook van corona lijkt weer rond te waren, het concert is geheel geplaceerd. Waarom? Het wordt niet medegedeeld. Gelukkig wordt daarna alles vertrouwd. Spectaculair zijn opnieuw de lichtshow en het decor: een zaalbreed projectiescherm en een doorzichtige zuil rond het kwartet, waarop zich bizarre taferelen afspelen. Het is nog indrukwekkender dan bij het vorige bezoek: de beelden zijn verbijsterend, abstract en angstaanjagend. Als je niet oppast verdwijn je als toeschouwer in de langzaam bewegende organische vormen en zwarte gaten waar soms ook de drummer Danny Carey in wordt opgezogen.

Bij de topnummers Pneuma en Invincible word je ook bevestigd in wat je al wist: geen band speelt rock zo overdonderend, met primitieve kracht maar tegelijk technisch begaafd en meeslepend. Toch wordt de aandacht steeds meer getrokken door het schouwspel: Tool is muziektheater geworden, ook vanwege die stoelen in de zaal. Het rockt als een gek maar is na ruim twee uur ook wat statisch. De balans mag bij de volgende show wat anders. Stoeltjes uit die zaal, vuisten in de lucht.