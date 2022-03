Een veelzijdige horrorproductie en het indrukwekkende Chernobyl: deze series moet u zien

Beeld uit ‘Yellowjackets’, te zien bij Ziggo.

Welke serie tip je deze week, Mark?

‘Ik zit momenteel helemaal in de tiendelige Amerikaanse serie Yellowjackets, te zien bij Ziggo. Zo’n typische bingeserie die slim gemaakt is en veel spannende haakjes heeft, en waarin geweldige actrices zoals Melanie Lynskey, Juliette Lewis en Christina Ricci spelen.

‘De serie bevat kort gezegd twee verhaallijnen, die steeds worden afgewisseld. In de eerste zien we hoe een groep high school-meiden ergens in 1996 een voetbalteam vormt – teamnaam: de Yellowjackets – en na het winnen van het kampioenschap in New Jersey mee mag doen aan het landelijk kampioenschap. In het vliegtuig daarnaartoe storten ze neer in een Canadees berglandschap. De verdwenen groep brengt uiteindelijk maandenlang door in de wildernis.

‘De tweede verhaallijn volgt de vrouwen die de ramp overleefden. Ze hebben afgesproken nooit aan iemand te vertellen wat er destijds is gebeurd. De makers geven telkens net genoeg weg om kijkers in spanning te houden. Zo lijkt in de eerste aflevering een persoon te zijn geofferd. Heel spooky. Je vraagt je af: wat hebben deze vrouwen te verbergen, hoe wisten ze al die jaren geleden in de wildernis te overleven? Als kijker heb je niet meteen door wat er precies speelt, maar weet je wél dat de boel verschrikkelijk uit de hand gaat lopen.

‘In Yellowjackets worden allerlei genres met elkaar vermengd: het is een thriller met horror-elementen, maar er zit ook drama en zelfs een beetje komedie in. Wat ik sterk vind, is dat de makers ieder genre volkomen serieus nemen. We zien horrorachtige scènes met een hoog what the fuck-gehalte, tegelijkertijd worden dialogen over bijvoorbeeld relatieproblemen realistisch – en dus niet campy – geacteerd. Dat maakt dat je als kijker deze serie zo serieus kunt nemen als je zelf wenst.’

Dan wilde je nog een serie bespreken die nu zeer relevant is.

‘Ja, dat is de dramaserie Chernobyl, een Amerikaans-Britse coproductie uit 2019 die te zien is via HBO Max. Nu de naam Tsjernobyl weer geregeld in het nieuws opduikt, is het de moeite waard om deze indrukwekkende, vijfdelige reconstructie over de kernramp van weleer te bekijken.

‘De serie is gemaakt vanuit het perspectief van de Sovjet-Unie, en dat is aan alles te zien: er is gedraaid in een oude kerncentrale in Litouwen die de Sovjet-vibe goed weet te vangen, de makers zochten naar ieder geluid, iedere kleur die bijdraagt aan de authenticiteit van zo’n centrale.

‘Daarbij is Chernobyl een sterke analyse van waaróm de Sovjet-Unie uiteenviel; weinig mensen konden verantwoordelijkheid nemen voor gemaakte fouten, alle macht was toebedeeld aan één dictator. Hoewel ik iedereen zou afraden deze productie op een vrijdagavond te bingen, is Chernobyl absoluut een van de indrukwekkendste series van de afgelopen jaren.’