Een van de grootste kerststallen uit Napels (met 500 personages en 171 dieren) komt naar Utrecht

Typisch voor de Napolitaanse kerststal is het ontwerp van de figuren. Onder de kostuums van de menselijke beelden is een staketsel gemaakt van ijzerdraad. Beeld Femke Lockefeer - Museum Catharijneconvent

Museum Catharijneconvent werd vorig jaar gebeld door een familie uit het buitenland: of het interesse had in de koop van een kerststal die in de 18de eeuw in Napels zou zijn vervaardigd. Sinds 1950 stond hij opgesteld in het souterrain van de familie.

Geregeld bieden particulieren kunst of objecten aan, maar vaak is het niet bijzonder genoeg. Van deze kerststal veerden ze wél op bij het Utrechtse rijksmuseum voor kunst en erfgoed van het christendom.

Museum Catharijneconvent heeft een traditie op het gebied van kerststallen. Het museum bezit diverse exemplaren, die sinds 1979 in de kerstvakantie te zien zijn. Pronkstuk is de 18de-eeuwse, ‘megagrote Napolitaanse kerststal’ (aldus de eigen website), die uit zo’n tachtig beelden bestaat.

Het volkomen onbekende exemplaar dat in het telefoontje werd aangeboden, doet dat aantal verbleken: bijna 700 figuren: 500 mensen, 171 dieren en 18 decorstukken. Er zijn alleen al 12 Maria’s, waardoor verschillende bijbelse scènes kunnen worden uitgebeeld. Met de aankoop zou het museum over een van de grootste kerststallen ter wereld beschikken.

‘De Napolitaanse versies onderscheiden zich van kerststallen die elders werden gemaakt’, zegt Frank van der Velden, hoofd conservatoren en onderzoek van Catharijneconvent. Vanaf de 17de eeuw nam het vervaardigen van de bijbelse poppenvoorstellingen een hoge vlucht in de Italiaanse stad doordat er tussen aristocratische families concurrentie was.

Een 18de-eeuwse edelman, Francesco Pinto, wedijverde zelfs met koning Karel VII van Napels (beter bekend als Karel III van Spanje) om wie de mooiste kerststal had. ‘Pinto had daar kamers van zijn paleis mee volstaan. Elke kerstperiode popelde iedereen om die te zien. Door de wedijver groeide de traditie en kreeg de kwaliteit een impuls.’

Hoge kwaliteit

Typisch voor de Napolitaanse kerststal is het ontwerp van de figuren. Oorspronkelijk waren die meestal van hout, wat nogal statische taferelen opleverde. Onder de kostuums van de menselijke beelden werd daarom een staketsel gemaakt van ijzerdraad. Zo kunnen ze in verschillende lichaamshoudingen worden gebogen, wat de dynamiek van de scènes ten goede komt. Hoofd, hals en handen zijn van klei geboetseerd en daarna beschilderd. Tal van specialisten werkten eraan mee, tot edelsmeden voor de miniatuursieraden aan toe.

‘Een aantal figuren is van zo’n hoge kwaliteit dat die door bekende beeldhouwers in Napels moeten zijn gemaakt’, aldus Van der Velden. ‘Na onderzoek zijn aan die figuren misschien namen van kunstenaars te verbinden.’

Eveneens bijzonder: de stallen uit de Italiaanse stad tonen niet alleen de traditionele kerstgroep, maar ook de nobelen en vooral het gewone volk. Van der Velden toont foto’s van zwervers, marktkooplui en vrouwen met gewaagde decolletés. ‘Dit is echt theater, dit zijn acteurs. Bij de grote kerststallen werd vaak ook een theater- of operaregisseur uitgenodigd voor een nieuwe opstelling.’

Om nog een reden vallen de kerststallen uit Napels op: de figuren werden geactualiseerd. ‘Toen Karel VII koning van Napels werd, was de stad straatarm. Hij heeft de teelt van buffels aangemoedigd voor de productie van mozzarella. Niet veel later zie je buffels in de kerststallen.’ Het exemplaar dat werd aangeboden aan Catharijneconvent is aangevuld met stukken uit de 19de en 20ste eeuw.

Geen bewijs

De moeder aller presepi, zoals ze in het Italiaans heten, staat volgens Van der Velden in Napels zelf: de achthonderd stukken tellende Cuciniello van het San Martino Museum. ‘Dat is een referentiepunt.’ Het Art Institute of Chicago heeft een mooi Napolitaans exemplaar, maar die telt slechts tweehonderd figuren.

Het Beiers Nationaal Museum in München beschikt over een uitmuntende verzameling van zo’n zestig kleinere kerststallen, deels uit Napels. Toen de vraag speelde of Catharijneconvent op het aanbod van de familie moest ingaan, is Van der Velden speciaal op zomervakantie naar München gegaan om bij dat museum een kijkje te nemen. Hij sprak daar ook met een van de grootste kenners van kerststallen.

‘Een aantal figuren is van zo’n hoge kwaliteit dat die door bekende beeldhouwers in Napels moeten zijn gemaakt.’ Beeld Femke Lockefeer - Museum Catharijneconvent

Er was namelijk een probleem: volgens de familie is de kerststal in 1930 overgenomen van een oud, adellijk geslacht in Italië. Maar ze heeft daarvoor geen snipper bewijs. Na een bezoek aan het souterrain van de familie en raadpleging van experts raakte Van der Velden er niettemin van overtuigd dat zijn museum een echte Napolitaanse kerststal kon verwerven.

Catharijneconvent kocht de stal voor 255 duizend euro, met steun van onder meer de Vereniging Rembrandt en het Mondriaanfonds. De aankoopprijs is ‘substantieel onder de taxatiewaarde’, stelt het museum. De familie, die anoniem wil blijven, ging akkoord omdat haar souterrainschat bij elkaar blijft en vanaf 2022 tijdens elke Kerst op een prominente plek zal worden getoond.

De Napolitaanse kerststal die het museum al had, wordt met de aanwinst samengevoegd. ‘Dat is geheel volgens de traditie.’ Net als vroeger zal een regisseur worden ingehuurd om van de achthonderd beelden een spektakelstuk te maken. Dat krijgt een lokaal tintje, net zoals in Napels de gewoonte was.

De belangrijkste bijbelse scène, de aanbidding van Jezus door de drie koningen, vindt mogelijk in een nieuw decorstuk plaats, suggereert Van der Velden met een grote glimlach. ‘Die zouden we kunnen situeren in de onderdoorgang van de Dom. Laten we gaan voor Bethlehem in Utrecht.’