Een trilogie aankondigen heeft iets mannelijks-patserigs. Het is iets voor een literaire zilverruggorilla

Jullie wisten het vast al, maar voor het (niet eens zo heel denkbeeldige) geval dat jullie nooit boekenkaternen lezen: Jonathan Franzens Crossroads is het allerfijnste boek van 2021. Er komt, precies zoals dat hoort, ‘weer geen normaal mens in voor’.

Het is 1971. In het gezin Hildebrandt worstelt iedereen op zijn/haar eigen manier manier met goed, kwaad en (dus) God: vader Russ, hulppredikant die door een hippe rivaal van zijn voetstuk is gestoten zoekt (verscheurd door schuldgevoel) troost bij de jonge, geile weduwe Frances. Moeder Marion – ‘I’m the fat little humiliation he’s married to’ – lijkt inderdaad aanvankelijk niet meer dan dat, maar de doodgewone, ongelukkige, dikke moeder van vier kinderen, ‘invisible except as a warm cloud of momminess’, blijkt een gruwelijk verleden met zich mee te torsen.

Oudste zoon Clem, student, heeft heerlijke seks met zijn vriendin, maar tobt, twijfelt en neemt een radicale beslissing. Zijn tienerzusje Becky is het mooiste en populairste meisje van de school, maar gaat toch, niet zonder slag of stoot, op zoek naar zingeving. De 14-jarige Perry is wat men indertijd ‘vroegwijs’ noemde en tegenwoordig ‘hoogbegaafd’, met alle bijverschijnselen van dien. Zijn overspannen brein knettert en vonkt onophoudelijk. Met behulp van drugs probeert hij een en ander in banen te leiden, met even hilarische als verontrustende resultaten.

Franzen maakt gebruik van het meervoudig perspectief, waarbij de lezer afwisselend in de huid van verschillende personages kruipt. Dat kan irritant zijn, en dat vond ik aanvankelijk van Crossroads ook. Dan zit je net lekker helemaal in die arme Russ en moet je opeens overschakelen naar iemand die je nog helemaal niet kent! Maar in dit geval raak je al gauw zo vertrouwd met al die mensen, dat het werkelijk is alsof je in de bioscoop zit.

De jongste van het gezin is Judson, een schattig, braaf ventje dat de tienerleeftijd nog niet heeft bereikt en verbazend vrolijk door die 600 emotionele pagina’s huppelt. Maar ja, er kan nog van alles gebeuren, want Crossroads is pas het eerste deel van een trilogie, aldus Franzen.

‘Zou je dat nu wel doen, een trilogie aankondigen?’, vraag ik me in zo’n geval ongerust af. Schrijvers doen dat wel vaker. Het heeft iets… mannelijks-patserigs. Iets voor een rechtop lopende, literaire zilverruggorilla. (Bestaan er vrouwen die met voorbedachten rade trilogieën schrijven? Nee hè?)

Franzen wordt natuurlijk al langer van ‘giftige mannelijkheid’ beticht, vaak op onduidelijke/bespottelijke gronden. Wellicht is hij in het dagelijks leven een misogyne seksist, dat kan mij niets schelen, want ik hoef het bed niet met hem te delen of zelfs maar koffie met hem te drinken. Maar hoe hij vrouwen weet te portretteren, in dit geval vooral moeder Marion, is onweerstaanbaar. Haar ijzingwekkende jeugdherinneringen, met afstandelijke tegenzin opgebiecht, zijn zo realistisch dat je niet kunt geloven dat ze niet echt bestaat.

Datzelfde geldt overigens voor het fascinerende joch Perry, met zijn dolgedraaide scherpzinnigheid die allengs ontaardt in pure waanzin. Ja, die stakker lijkt meer op zijn moeder dan wij hadden durven vrezen. Die misselijkmakende scène met dat filmblikje vol coke op die ondergepiste wc zal ik niet gauw vergeten. Waarschijnlijk nooit.

Om nog even terug te komen op trilogieën: vaak geef ik halverwege deel 1 van zo’n galmend aangekondigde hattrick de moed al op. Was wat minder wijdlopig geweest, lul, dan had alles in een novelle gepast, denk ik dan. Maar na Franzens Crossroads verheug ik me op deel 2 en 3. Jammer dat hij over elk boek zo tergend lang doet. Schiet eens op, man! Tipje voor je: laat die natuurbeschrijvingen maar zitten, dat scheelt weer.