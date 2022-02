Een tegendraadse studie over die stille sluipmoordenaar, de eenzaamheid ★★★★☆

Acteur Joep van der Geest in ‘What Ever Happened to Mr. Pete?’ door Het Zuidelijk Toneel. Beeld Sofie Knijff

Er is een Week tegen Eenzaamheid, een Nationale Coalitie en de overheid maakt reclame met tips om in actie te komen tegen ‘het lepra van de 21ste eeuw’ (volgens tijdschrift The Economist). Die strijd tegen ‘de stille sluipmoordenaar’ richt zich vooral op sociale activiteiten.

Het Zuidelijk Toneel kiest in de licht absurdistische voorstelling What Ever Happened to Mr. Pete? een andere invalshoek. In 23 korte scènes, geschreven door Joachim Robbrecht en geregisseerd door Sarah Moeremans, wordt een schuchtere man in een curieuze kliniek blootgesteld aan sociale situaties. Om beurten stappen personages de in zachte tinten gehulde kamer binnen: een zus en zwager met onbenoemde verwijten, een notaris met ongevraagde adviezen over het nalaten van vermogen aan nabestaanden, een diëtiste met een extreme menukaart vol crash- en DASH-diëten, een zwijgzame telefooninstallateur met oud draadloos toestel.

Alles hint voortdurend naar een gebrek aan verbondenheid, minstens zozeer veroorzaakt door de veeleisende en weinig empathische bezoekers als door de vreemd reagerende Mr. Pete zelf. Acteur Joep van der Geest weet hem met weinig woorden en terugtrekkende motoriek prachtig gestalte te geven. Aan de andere kant van het oudroze gordijn zal Gillis Biesheuvel als tweede Mr. Pete (een personage uit Twin Peaks van David Lynch) vast evenveel ontroering en sympathie opwekken – de zaal is in tweeën gesplitst, publiek draagt koptelefoons. Hier worden meerdere ‘Petes’ in het format van een sociale stoornis geperst.

Wanneer plots het dak ter sprake komt, een handlezeres schrikt van ‘de hoogte’ in Pete’s lotslijn en clichés passeren als ‘wie nooit aan de dood denkt, kan het leven niet begrijpen’, vrees je een valstrik. Zo maken Moeremans en Robbrecht (die tijdens de première een rol verving) een tegendraadse studie over die stille sluipmoordenaar, waarbij je je telkens afvraagt wie stil is, wie sluipt en wie moordt.

What Ever Happened to Mr. Pete? Theater ★★★★☆ Door Het Zuidelijk Toneel. Tekst: Joachim Robbrecht. Regie: Sarah Moeremans. 12/2, De NWE Vorst, Tilburg. Tournee t/m 12/5.

