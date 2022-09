Een symfonieorkest dat de pan uit swingt: het kan wél, horen we bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest ★★★★☆

Tarmo Peltokoski, zaterdagavond in De Doelen. Beeld Karen van Gilst

U dacht dat het Concertgebouworkest een wel erg jonge chef-dirigent had binnengehaald met Klaus Mäkelä, een Fin van 26? Het Rotterdams Philharmonisch Orkest vond dat de gemiddelde dirigentenleeftijd in Nederland nog wel wat lager kon en strikte (na een succesvol debuut in mei) de eveneens Finse Tarmo Peltokoski als vaste gastdirigent. Hij is 22 jaar.

22, en, voor de goede orde, heel goed en even zelfverzekerd, bleek zaterdagavond bij zijn rentree in De Doelen. Bij de opkomst voor Gershwins Rhapsody in Blue gaf hij met een klein gebaar de inzet voor de klarinet. Pas na de bekende introductie keek hij het orkest aan, met elektriserend effect. Bijzonder was dat de huidige chef, Lahav Shani (33), achter de piano plaatsnam. De solopartij kon bruisender, met meer pianistische fonkeling, maar ach. Ineens is er dan een tutti dat verdomd goed klinkt, genoeg voor de kicks.

Tarmo Peltokoski dirigeert het Rotterdams Philharmonisch. Aan de piano zit Lahav Shani, in het dagelijks leven chef-dirigent van de Rotterdammers. Beeld Karen van Gilst

Flitsender was de toegift, Count Basies The Kid from Red Bank, met knetterend koper – een symfonieorkest dat de pan uit swingt, het kan wél. Na een te lang changement volgde Richard Strauss’ Don Juan. Het orkest kwam fel uit de startblokken, met veel beweging in de klank, maar het lukte Peltokoski niet helemaal om die energie vast te houden.

Peltokoski dirigeert uit het hoofd, heeft een zwierige slag en K-pop-achtige dansbewegingen in huis, maar (gezien vanaf het orgel) ook een gortdroge blik, alsof het hem allemaal niet zoveel doet. Uit zijn handen blijkt het tegendeel: hij wil elke frase kneden. Tegelijkertijd krijg je de indruk dat zijn aanwezigheid vertrouwen geeft, bijvoorbeeld te horen aan de open klank van de hoorns. Sibelius’ Zevende symfonie tot slot werd een geluidszee vol muzikale deining. Die komt er wel.