Een ‘Sweeney Todd’ vol taalvondsten, met geniale muziek van Stephen Sondheim ★★★★☆

Mrs. Lovett (Simone Kleinsma) en Sweeney Todd (Hans Peter Janssens) in de musical ‘Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street’. Beeld Set Vexy

Sweeney Todd speelt zich af in 19de-eeuws Londen en kent doorgaans decors van oude gebouwen en donkere straatjes, met acteurs in kledij van de Victoriaanse tijd. Het is dus even wennen dat de nieuwe versie van deze musicalklassieker is gesitueerd in een gevangenis, waar de acteurs eigentijdse hemden en spijkerbroeken dragen, en de handelingen op abstracte wijze worden verbeeld. Er zijn stenen als pasteitjes en een grote glasscherf dient als scheermes, het beroemde moordwapen van Benjamin Barker. Hij is de ‘bloedbarbier van Fleet Street’, die onder de naam Sweeney Todd wraak neemt op de Londense elite die zijn gezinsleven heeft verwoest.

Toch hoeven de liefhebbers van Stephen Sondheim, de Amerikaanse componist en tekstdichter die overleed in 2021, niet te vrezen. Het concept van regisseur Frank van Laecke werkt grotendeels goed. Dankzij geavanceerde belichting en geluidseffecten komen we wel degelijk in de juiste sfeer. Door de sobere setting ligt de focus op de acteurs en vooral op Sondheims geniale muziek. Grote winst is dat die muziek hier waanzinnig mooi wordt gespeeld door een tienkoppig orkest onder leiding van Jeroen Sleyfer. Dankzij o.a. cello, fagot en percussie is elke onheilspellende melodie raak.

Joris Henquet is theaterrecensent van de Volkskrant. Hij schrijft over cabaret, stand-upcomedy en musical.

Ook wordt er op hoog niveau gezongen, met als uitblinker de Vlaamse musicalacteur Hans Peter Janssens in de rol van Sweeney Todd. Wat een stem! Janssens vormt een mooi duo met Simone Kleinsma, de bijna 65-jarige musicalvedette die terugkeert als Mrs. Lovett, de rol van pasteienbakker die zij ook al speelde op haar 35ste. Als zangeres kan Kleinsma goed overweg met Sondheims melodieën, maar als actrice speelt zij Lovett nogal kluchtig, met vet Amsterdams accent. Hierdoor komen enkele lagen van dit complexe personage – Lovett is eenzaam en zielig, maar ook manipulatief en gemeen – minder goed uit de verf. Ook bij andere personages, zoals de duivelse rechter Turpin (Milan van Weelden, een goede zanger), zou je meer dreiging, meer drama willen voelen.

Het zijn kleine bezwaren bij een geslaagde productie, die voor de niet-kenner een goede introductie kan zijn tot Sondheims rijke, betoverende muziek. Ga dus vooral luisteren hoe Sondheim elk personage een muzikaal thema geeft en deze later ingenieus door elkaar vlecht, hoe hij de genres thriller en horror weet te vertalen in muziek. Lach om hoe scherp Sondheim is in zijn liedteksten, die overeind blijven door de geweldige vertaling van Koen van Dijk.

Want naast een spannend verhaal over de vernietigende kracht van wraak nemen is Sweeney Todd vaak heel grappig. Zoals in het lied over het haargroeimiddel van de Italiaanse kapper Pirelli, aanstekelijk gezongen door Samir Hassan (als hulpje Tobias) en Frank van Hengel (als charlatan Pirelli). De balsem van Pirelli ‘stimuleert de hoofdhuid / Haar groeit haast je hoofd uit’. Het is slechts één van de vele taalvondsten die in deze voorstelling te horen is.