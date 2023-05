Een surrealistische droom, een instant-klassieker en een Zweedse zwarte satire: drie streamingtips

‘Titane’ (2021).

Streamingsdienst Mubi, voor de betere arthousefilms, heeft dezer dagen veel aandacht voor oud-winnaars in Cannes. Naast een programma rond films die er de prijs voor de beste actrice wonnen – van The Piano (Jane Campion, 1993) tot Holy Spider (Ali Abbasi, 2022) – is er ook een Festival Focus, met onder meer Titane (2021, Mubi), de opvallende Gouden Palm-winnaar van 2021 van Julia Ducournau. Titane is een surrealistische droom van een film waarin vrouw en machine samensmelten. Je kunt het cronenbergiaans noemen, zoals veel mensen deden, maar het is toch vooral helemaal Ducournau.

‘Parasite’ (2019).

Het succesverhaal van Parasite (2019, HBOMax) van de Zuid-Koreaanse regisseur Bong Joon-ho begon in de competitie van Cannes, waar de film een Gouden Palm won. Het was de aanloop naar een triomf bij de Oscars: vier beeldjes, voor beste film, beste regisseur, beste scenario en beste internationale film. Nog belangrijker: Parasite was een instant-klassieker, thriller en sociale satire ineen, die je keer op keer kunt bekijken en die telkens weer nieuwe geheimen openbaart.

‘Triangle of Sadness’ (2022).

Vijf jaar voordat de Zweedse filmmaker Ruben Östlund bij het grote publiek doorbrak met Triangle of Sadness (2022, Pathé Thuis), de Gouden Palm-winnaar van 2022, won hij in Cannes ook al de hoofdprijs voor The Square (2017, HBOMax), een zwarte satire over de wereld van de moderne kunst. Makkelijk doelwit, zou je kunnen denken, maar het gaat Östlund nadrukkelijk om de handelaren in hete lucht, die zich rondom de kunstenaars opstellen.