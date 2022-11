Een stunt van Sault: vijf (!) nieuwe albums in één keer, met elk een eigen, volwaardige sound

De vijf albums van Sault die gelijktijdig zijn verschenen. Beeld Sault

Het even mysterieuze als magistrale Sault deed op 1 november de popwereld weer eens opveren met een opmerkelijke actie. Het enigmatische Britse soulcollectief, waarover weinig meer bekend is dan dat producer Inflo (Dean Josiah Cover), er de scepter zwaait, kwam niet met een enkel nieuw album, maar met maar liefst vijf tegelijk. De enige manier om de 56 nieuwe tracks binnen te halen, was door ze op de Sault.global site (gratis) te downloaden. En je moest snel zijn: na vijf dagen zou het aanbod, dat ze zelf een ‘offering to God’ noemden, stoppen.

Downloaden? Wie wil in deze tijd van streaming z’n computer of telefoon nog volstoppen met mp3’s?, was de meest gehoorde reactie. Maar een beetje liefhebber van hedendaagse zwarte muziek wilde die vijf albums toch ook niet missen. Dus klikken maar en hup daar liepen de albums Aiir, 11, Untitled (God), Today & Tomorrow en Earth binnen.

Aiir blijkt een vervolg op het met koorzang en orkestmuziek gevulde album Air van eerder dit jaar. Today & Tomorrow is een met gitaarjams gevuld uitstapje dat ook al weinig doet denken aan de bloedstollende soul, gospel en afrobeat waarmee Sault sinds 2019 hun albums vulde.

Dat doen het meer gospelachtige Untitled (God), 11 en vooral Earth wel. De titels klinken weliswaar erg religieus, de muziek blijkt ook voor niet-gelovigen prima te behappen. Sterker, nummers als Glory, Stronger, The Lord’s With Me en God Is In Control behoren tot het mooiste dat het popjaar 2022 heeft opgeleverd. Dit zijn geen tussendoortjes of restanten van eerdere opnamesessies. Het merendeel van de 56 nummers verdient een echt leven op streamingdiensten, lp of cd.

Zou Sault daar echt niet aan willen? We moesten Inflo en zijn collectief wel geloven, want ze hielden vorig jaar ook woord met het album 9, dat slechts 99 dagen op Spotify te beluisteren zou zijn. Inderdaad zoek je er sinds oktober 2021 vergeefs naar. Maar ergens in Londen zijn ze toch op het vijfdagenplan teruggekomen, want inmiddels staan de vijf nieuwe Sault-albums toch op Spotify en aanverwante diensten. Je kunt de albums bovendien kopen op Bandcamp. Digitaal voor 7 pond of door een bestelling te plaatsten voor de cd dan wel lp-versies die in februari leverbaar zijn.

Vijf albums in één keer is misschien wat veel van het goede. Maar iedereen kan uit deze 56 tracks zijn eigen playlist maken met een stuk of vijftien nummers en zo zijn eigen vijfsterren album van Sault samenstellen.