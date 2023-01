‘Een stroom paniek ging door mijn lijf’

Beeld Anne Stooker

‘Mijn dienst zat erop, ik had gesport en het was mooi weer, dus ik fietste in mijn korte sportbroek en T-shirtje van het bureau naar huis. Onderweg zag ik een jongen van een jaar of 25 die met een stoeptegel stond te dreigen tegenover twee boa’s van de gemeente, een man en een vrouw. Eromheen stonden zo’n twintig jongeren te schreeuwen.

‘Ik stopte, belde mijn leidinggevende, zei: ‘Hier klopt iets niet’, en ging er al bellend naartoe. ‘Ik ben van de politie, kan ik jullie ergens mee helpen?’ vroeg ik de boa’s. ‘Vieze vuile kankerchinees’, riep die bedreiger naar me, wel honderd keer. Als Chinese vrouw krijg ik wel vaker dat soort opmerkingen, dus dat deed me weinig. Ondertussen scande ik de situatie: heeft iemand wapens bij zich?

‘Plotseling begon de bedreiger met de mannelijke handhaver te vechten. ‘Dit gaat fout’, riep ik door de telefoon. Ik gooide alles aan de kant, mijn fiets, mijn tas, en ging meevechten. Hij spuugde me vol in mijn gezicht waarna we hem naar de grond werkten. Hij bleef schelden en tegenstribbelen, dus we fixeerden hem: terwijl hij op zijn buik lag hield de vrouwelijke boa zijn benen kruislings vast, de mannelijke boa greep zijn linkerarm en ik de rechter, terwijl ik met mijn knie op zijn onderrug zat. Ineens keek hij me aan, trok zijn rechterarm los en greep in mijn geslachtsdeel. Ik had alleen dat sportbroekje aan en verlamde. Een seconde of vier deed ik helemaal niks, ik bevroor, terwijl een stroom paniek door mijn lijf ging. Toen schreeuwde ik keihard ‘Héé!’, echt megahard, en liet hij los.

‘Hij probeerde in mijn pols te bijten en ik kon ternauwernood een elleboogstoot tegen mijn kaak afwenden. Het lukte ons om hem te boeien, en we zetten hem op z’n kont totdat we sirenes van de versterking hoorden. Ondertussen stond die groep te schreeuwen en te filmen.

‘Na zijn aanhouding fietste ik naar het bureau om alles op papier te zetten. Binnen zagen collega’s aan me dat er iets mis was, ik was in shock. Toen ik vertelde dat ik was aangerand, kwamen de tranen. Met geweld leer je omgaan, maar aanranding is iets anders dan slaan of pijn. Daarop ben je getraind. Het raakt je. Je geslachtsdeel is van jou, is heel privé. Als iemand daar aankomt, komt-ie heel dicht bij je. Dit gaat over de grens van wat je professioneel gewend bent. Dit is heel intiem, dit ben ik zelf, dit heeft niks meer met werk te maken, zo voelt het.

‘Door de aanranding en het spugen voelde ik me smerig en douchte ik me op het bureau. Onder de douche moest ik weer huilen. Ik ben nooit eerder zo emotioneel geweest. Die avond brachten collega’s me naar de afdeling zedenzaken om mijn verhaal te doen. Dat is heel gek, je zit ineens aan de andere kant. Het was al heel laat en ik was die ochtend om vijf uur begonnen, ik was echt kapot. Een week later testte het prikpunt me op ziekten.

‘Een collega stuurde me een filmpje dat op de sociale media rondging, waarop ik mezelf zag vechten met die man, met geluiden, beelden, alles erop en eraan. Ik raakte in paniek en wilde mijn telefoon uit het raam smijten. Ik voelde me vernederd, kreeg flashbacks en nachtmerries waarin die man de loop van een pistool tegen mijn hoofd zette. Een traumapsycholoog constateerde PTSS, een eetstoornis en een zware depressie.

‘Afgelopen december was ik op de zitting. Ik heb dat onderschat. Ik gebruikte mijn slachtofferspreekrecht, had wat op papier gezet, maar al na de eerste regel schoot ik vol. Met veel pijn en moeite heb ik het voorgelezen. Die man ontkende, zijn advocaat hield een juridisch betoog dat ‘vieze vuile kankerchinees’ niet onder belediging valt, want blablabla. Maar alles stond op film en de verdachte werd veroordeeld, dat luchtte wel op.

‘Van dit incident heb ik geleerd dat je in de knoop kunt raken van een aanhouding. Dat je niet onaantastbaar bent, maar kwetsbaar, zeker zonder uniform en verdedigingsmiddelen. Zoiets intiems als een aanranding brengt je totaal van je stuk, je raakt uit balans. Daar had ik de hele opleiding nooit rekening mee gehouden. Nu wel, nu hou ik daar constant rekening mee: let op dat zoiets niet meer gebeurt.

‘Maar ik ben er ook zelfverzekerder door geworden. Ik heb geen leverstoot uitgedeeld, geen trap gegeven, geen klap voor z’n hoofd verkocht. Ik heb alles geïncasseerd en niet uit emotie gehandeld. Ik weet nu dat ik dat dus kan, dat ik me kan beheersen terwijl ik een enorme woede voel. Het was supervervelend, maar ik heb een lastige situatie overwonnen en ben er sterker uitgekomen. En dat voelt goed.’