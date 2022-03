Een sprookje van Bomans waarin de koning het soort einde krijgt dat je Vladimir Poetin toewenst

In sprookjes is de wereld rechtvaardig en overzichtelijk. Je hebt een slechterik en een goeierik, de slechterik wil de goeierik dood hebben, maar aan het eind van het liedje ligt de smeerlap lekker zelf met de pootjes omhoog waarna de goeierik nog lang en gelukkig leeft. Omdat de echte wereld niet rechtvaardig en overzichtelijk is, is het een zegen dat uitgerekend deze week een gloednieuw sprookje is verschenen van niemand minder dan Godfried Bomans (1913-1971), de leukste schrijver van Nederland. Het heet De gierige koning, is geschreven in 1935 en voltooid in de jaren veertig en dook op uit de nalatenschap van Bomans’ vriend Harry Prenen, waarna het bij een lid van het Godfried Bomans Genootschap belandde, die het weer aan Kees Schafrat gaf, eigenaar van boekhandelsketen Broekhuis en oprichter van uitgeverij Sunny Home, die het woensdag op Bomans’ 109de geboortedag uitbracht.

De gierige koning gaat over een koning die inderdaad buitengewoon gierig is. Zó gierig is de koning, dat hij niet alleen versleten schoenzolen bewaart, maar ook weggesprongen broodkruimels en pluisjes uit de bedden van zijn onderdanen. Het leven lacht hem toe, tot op een dag de dood voor de deur staat, een magere man met een wit gezicht en een zachte stem. Hoe het verder gaat, zal ik niet helemaal verklappen maar de koning krijgt het soort einde dat je Vladimir Poetin toewenst. Op het omslag van het wonderschoon door Thé Tjong-Khing (88) geïllustreerde boekje kijkt de koning trouwens ongeveer zoals deze griezel.

Van Godfried Bomans verscheen deze week een bijna nieuw sprookje. Beeld ANP

Echt gloednieuw is De gierige koning overigens niet. In het nawoord staat dat een fragment ervan in al in deel II van de Werken (1996) was opgenomen, maar volgens biograaf Gé Vaartjes, die al jaren aan een Bomans-biografie werkt – eind 2023 verwacht hij klaar te zijn – ging het om wel meer dan een fragment: het sprookje in Werken/II was voor de helft af.

Maakt niet uit. De gierige koning is al net zo’n juweeltje als de in december bij Hoogland & Van Klaveren verschenen en zes boekjes tellende cassette De verliefde zebra, ingeleid door Arjan Peters. In diezelfde maand (22 december was Bomans’ vijftigste sterfdag) verscheen een Bomans-bloemlezing door Joost Prinsen, en al in 2019 bracht uitgeverij Van Oorschot het prachtige dundrukje De Brandmeester uit. Leve de Bomans-revival! Het enige jammere is dat Bomans’ weduwe Pietsie Verscheure de verschijning van De gierige koning niet meer heeft kunnen meemaken. Op 21 februari is ze opgehaald door een magere man met een wit gezicht en een zachte stem. Ze was net 101 geworden; een sprookjesleeftijd.