Een springerige maar sympathieke documentaire over de godfather van de Balkan Beats ★★★☆☆

Here We Move Here We Groove

Robert Soko (Kroatische vader, Servische moeder) komt in vele hoedanigheden: taxichauffeur in Berlijn, iets te afwezige vader van een schattig klein meisje én ‘godfather’ van de Balkan Beats, als DJ Soko. En die laatste functie begint wat te wringen, dertig jaar nadat de vrolijke en opzwepende muziekstroming, mede door hem naar Duitsland geïmporteerd, plots de wereld veroverde – zij het vooral in de wat kleinere clubs, vandaar nog steeds die taxi. Soko is het zat, is toe aan iets nieuws.

De wat springerige, maar sympathieke documentaire Here We Move Here We Groove (eerder al te zien bij Idfa) volgt de Berlijnse dj in zijn zelfopgelegde missie om via nieuwe generaties migranten uit de hele wereld weer nieuwe muziekstromingen te populariseren.