Een sprankje hoop dat Nederland nog niet definitief aan de dierenstront ten onder hoeft te gaan

Wie na omzwervingen in het buitenland de behoefte voelde om opnieuw te aarden in Nederland, kon zaterdag twee uur onafgebroken bij de NPO terecht. Er wordt op primetime heel wat gewroet in de klei, op insecten en waterdiertjes gejaagd, naar varkens en dassen geloerd. Ook de omgang van homo sapiens met dit polderland krijgt volop aandacht.

Wat het betekent, al die programma’s – Onze boerderij: en nu zelf, Vroege vogels en Langs de kust – met oog voor de Hollandse Heimat? Geen idee, behalve dat ze alle drie een sprankje hoop bieden dat Nederland nog niet definitief aan de dierenstront ten onder hoeft te gaan.

Yvon Jaspers (links) in Onze boerderij: en nu zelf. Beeld KRONCRV

Boer zoekt vrouw-icoon Yvon Jaspers, tevens voormalig boegbeeld van de veevoergrootindustrieel ForFarmers, probeert in Onze boerderij op een lapje grond met drie varkens, kuikens in de dop (volgende week komen ze uit) en onbespoten groentekweek het verloren paradijs van de biologische kleinschaligheid te heroveren.

Nadat ze twee decennia heeft gegeten van de boom der kennis van de bio-industrie, verwondert zij zich met kinderlijk aandoend enthousiasme over de natuurwonderen op haar perceel. Meewarig gadegeslagen en geadviseerd door traditionele boeren die monocultuur en eindeloze hectares als hun realiteit kennen, zwoegt Jaspers door de klei, poot aardappelen (steevast ‘piepers’ genoemd), praat tegen de varkens – alles in de overtreffende trap: héle mooie rijtjes, práchtige plantjes, kéíharde grond, kei-netjes, kei-zwaar. Het kleutertjeluistertoontje moet de kijker verleiden Jaspers te volgen op haar queeste, maar ik voel me in haar gespeeld naïeve universum niet thuis.

Hoe kalm is dan de toon van Vroege vogels-presentator Menno Bentveld, die op de glooiingen van de Limburgse Brunssummerheide opgetogen sporen van muizen ontwaarde? Een notie die de begeleidende boswachter wreed negeerde. Glimlachend zag Bentveld een das kuieren: zeldzaam, en toch ontnuchterend gewoon. Waar de mijnbouw ooit zand en bruinkool dumpte, floreert nu de natuur: zonnedauw, hagedis, sprinkhaan, zeldzame flora. Geiten en schapen bewaren al grazend het natuurlijk evenwicht. De grazers moeten op hun beurt weer door de mens worden beschermd tegen het woekerende, giftige vingerhoedskruid. Vrijwilligers verwijderen dat handmatig: een domper voor wie hoopte dat de kwetsbare natuur het eens op eigen kracht af zou kunnen.

Huub Stapel rondde zijn vijfdelige reportageserie Langs de kust af in Groningen. De titel verraadt de inhoud: hij volgde de kustlijn, vissend naar verhalen die zich ontrollen bij eb en vloed en achter de dijken. Geen verrassende televisie, over het Groninger graan, de oesters van het wad – de melancholieke zang van Ede Staal ontbrak niet. Stapel bevrijdde met onderkoelde humor het programma van een overdosis Van gewest tot gewest. Varend op een speedboot over de Eems legde een manager op reclamekoers uit dat de havens alle zijn vernoemd naar koninginnen: Emma, Wilhelmina, Juliana, Beatrix. Stapel: ‘Wát een verwennerij!’

De manager noemde de Eemshaven met zijn windmolenindustrie ‘het stopcontact van Nederland’. Regiopromotie van het zuiverste water: ik was weer geaard.