Een sprankelende verzameling groepstentoonstellingen op de Limburg Biënnale

De kamer van Niña Weijers op de Limburg Biënnale in cultuurhuis Marres in Maastricht. Beeld Gert Jan van Rooij

‘Om dit kunstwerkje heb ik moeten vechten, het was heel gewild’, zegt schrijver Niña Weijers. Het werkje in kwestie, een wonderlijke ets van een paard op de rug van een mens, hangt in de kamer die zij mocht inrichten bij cultuurhuis Marres in Maastricht. In het midden een klaterende fontein, aan de muren (naast de ets) ook een foto van twee naakte vrouwen en een video over een computerles voor senioren. De werken lijken weinig gemeen te hebben. Toch vertellen ze volgens Weijers samen een verhaal. ‘Ze gaan over jeugd en onschuld, of het verlies daarvan.’ Net als de zin, uit haar nieuwste essaybundel, die ze zelf op de muren schreef: ‘Hoe je het ook wendt of keert, volwassenheid is toch een soort grap.’

Weijers is een van de twaalf curatoren van de Limburg Biënnale, deze zomer voor de tweede keer in cultuurhuis Marres. Na een open oproep stuurden ruim 600 kunstenaars uit Limburg en omgeving werk in. Tijdens een intensief weekend kozen de curatoren – naast Weijers vooral beeldend kunstenaars – uit 1.600 werken hun favorieten en richtten daar ieder een kamer mee in. Dat er om sommige kunstwerken werd gestreden, lees je terug in het tentoonstellingsboekje: Susanne Khalil Yusef schrijft dat ze een felbegeerd schilderij met reuzenschorpioenen met een kop-of-muntspel won. Schilder Gijs Frieling kondigde aan dat hij wellicht een schilderij zou kopiëren, nadat een collega-curator het voor zijn neus had weggekaapt.

De kamer van Mickey Yang op de Limburg Biënnale in cultuurhuis Marres in Maastricht. Beeld Gert Jan van Rooij

‘Onvoorstelbaar warm en enthousiast’, noemt Marres-directeur Valentijn Byvanck de gretigheid waarmee de curatoren zich op de ingezonden kunstwerken stortten. ‘Ik ben al jaren verliefd op de Summer Exhibition van de Royal Academy in Londen. Daar hangt kunst van professionals en amateurs door elkaar en dat geeft een geweldige energie.’ Toen twee jaar geleden door corona een tentoonstelling met Indiase kunstenaars uitviel, riep hij naar dat Londense voorbeeld de Limburg Biënnale in het leven.

En dus puilt het oude herenhuis waarin Marres is gevestigd weer uit van de kunstwerken: groot en klein, abstract en figuratief, gemaakt door beginners en gevestigde namen. Je komt vooral figuratieve schilderijen tegen. Het geheel oogt anders dan bij veel andere tentoonstellingen van Marres. De experimentele programmering draait meestal om een totaalinstallatie die het hele huis in beslag neemt, vaak met crossovers tussen beeldende kunst en andere disciplines.

Toch past juist deze tentoonstelling volgens directeur Byvanck bij Marres: ‘Wij proberen de schotten in de kunstwereld onderuit te halen.’ Door grenzen tussen disciplines te vervagen, bijvoorbeeld. En door, zoals bij de Limburg Biënnale, ‘hoge’ kunst en amateurkunst samen te brengen. ‘In de politiek worden die twee vaak tegen elkaar uitgespeeld’, zegt Byvanck. ‘Populistische politici pleiten voor amateurkunst en noemen de rest elitair, de kunstwereld spring dan juist op de bres om het belang van hogere kunst te verdedigen.’ In het beste geval liggen de twee helemaal niet zo ver uiteen. ‘Dat laat deze Biënnale zien.’

De kamer van Susanne Khalil Yusef op de Limburg Biënnale in cultuurhuis Marres in Maastricht. Beeld Gert Jan van Rooij

In plaats van een coherente tentoonstelling is de Limburg Biënnale eerder een sprankelende verzameling groepstentoonstellingen, of een reeks Wunderkammers. De smaak en interesses van de verschillende curator-kunstenaars zie je duidelijk terug. Bij Mickey Yang stap je een sciencefictionfilm binnen. De vloer is blauw, het licht gedimd en de sculpturen zouden niet misstaan in op de set van Alien. Vervreemdend, net als Yangs eigen installaties vaak zijn. Susanne Khalil Yusef koos een schilderij van een hoofd dat, zonder lichaam, los op de grond ligt. Ervoor plaatste ze een van haar eigen Yusef Boys, een bronzen jongenskop die precies zo op één wang ligt.

Anders dan in 2020 komen de curator-kunstenaars niet allemaal uit Limburg. De Limburg Biënnale is dan ook niet uitsluitend bedoeld voor Limburgse kunst, zegt Byvanck. Wel wil de directeur een impuls geven aan kunst uit de regio. ‘Maar we sluiten niemand bij voorbaat uit.’

De kamer van Gijs Frieling op de Limburg Biënnale in cultuurhuis Marres in Maastricht. Beeld Gert Jan van Rooij

De kunstenaar-curatoren kregen volledige vrijheid, toch hebben ze hun kamers redelijk netjes gehouden. De wildste kamer is die van muralist Gijs Frieling. Hij hing schilderijen in groepjes tegen elkaar aan en schilderde daar zelf uitbundige bloemen en plantenpatronen omheen. Misschien zijn die sierlijsten bedoeld om de door hem gekozen schilderijen – waaronder portretten van Amy Winehouse en David Bowie – nog beter tot hun recht te laten komen. Je kunt ook zeggen dat het totaalkunstwerk van Frieling de schilderijen opslokt.

Zoals hij al aankondigde, schilderde Frieling ook een kunstwerk na. Het origineel, een schilderij met silhouetten tegen een onheilspellende paarse lucht, hangt in de kamer van collega Norbert Grunschel. Frieling wilde Italiaanse begrafenis van Ies Schute zo graag hebben dat hij een kopie maakte voor zijn eigen kamer. Brutaal? Zeker. Maar ook een blijk van grenzeloze bewondering. Als zoiets ergens mag, dan hier, op de frisse, speelse Limburg Biënnale.

Limburg Biënnale, Marres, Maastricht, t/m 18/8.