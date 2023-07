Een spookstad vol verlaten sprookjeskastelen

Honderden onbewoonde Franse kastelen in Mudurnu, Turkije. Beeld Chris McGrath / Getty Images

Mudurnu, Turkije, 21 juli 2019

Mijn globaal uitgestippelde route moet me over een paar dagen bij de Zwarte Zee brengen. Ik rij op een klein weggetje en kom over een bergkam als ik opeens een enorme woonwijk in het dal zie liggen.

Tenminste, daar lijkt het op. Maar eromheen is niets, de weg ernaartoe is totaal niet geschikt als uitvalsweg voor een wijk van die omvang. Als ik dichterbij kom, zie ik dat het geen gewone huizen zijn maar een paar honderd Franse kastelen. Het is alsof je in het Loiredal rijdt, maar dan alles bij elkaar gebouwd zoals huizen in een woonwijk. Als ik nog dichterbij kom, zie ik dat de meeste kastelen nog niet af zijn en het feitelijk één grote bouwput is.

Bij de ingang maak ik een praatje met de bewaker. De opzichter spreekt redelijk Engels. Hij vertelt dat dit project is gebouwd met geld uit Saudi-Arabië, maar dat halverwege de bouw het project failliet is gegaan, er is dan al zo’n 200 miljoen dollar geïnvesteerd.

Bizar, een stuk of vierhonderd kastelen die allemaal niet af zijn. Ik mag rondkijken en ga er bij een naar binnen. Elk kasteel krijgt een hamam in de kelder en een dak­terras met uitzicht.

Ik snap er helemaal niets van. Het is in the middle of nowhere, geen infrastructuur, geen winkels, niets. Er zal hier meer aan de hand zijn dan ik snap.