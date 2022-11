Een spagaat op glad ijs in de eerste Varagids na de onthullingen over DWDD

De Varagids van deze week.

In het eerste nummer na de onthullingen over het jarenlange wangedrag van Vara-vedette Matthijs van Nieuwkerk gaat de hoofdredacteur van de gids van de omroep, Roy van Vilsteren, in op de kwestie. ‘Hoe kon dit zo ontsporen, al die jaren, waarom greep niemand in?’

Het zal ook bij de Varagids hebben gestormd na de publicatie in de Volkskrant. Van Vilsteren had het ‘schaamrood op de kaken’. Hij noemt de naam van Van Nieuwkerk niet in zijn stukje, maar vat de kwestie samen onder de noemer ‘angstcultuur bij DWDD’.

Hij stelt de vraag hoe dit dossier jarenlang geheim kon blijven. Zijn antwoord: ‘Nou, omdat de tv-wereld óók klein is. Het vergt ongelooflijk veel moed om dan je verhaal te doen, met het risico daarmee uit de gratie te raken (...). Dat is het effect van een kleine gemeenschap, waar mensen willen weten wat ze aan je hebben.’

De spagaat wordt voltooid door de hoop uit te spreken dat DWDD de geschiedenis zal ingaan als een legendarische talkshow. ‘Dan hebben al die mensen daar hun harde werk voor iets moois gedaan’. Op dit zeer gladde ijs vraagt hij zich wel af in hoeverre die gedachte een pleister op de wonde is.

Youp van ‘t Hek, de man van de groteske overdrijving, kleunt er iets harder in. ‘Roodschamen’ is de kop boven zijn wekelijkse column. Zoals gebruikelijk is niet altijd even duidelijk waar ernst ophoudt en cynisme en/of satire begint.

Hij schrijft bijvoorbeeld over ‘doodsbange redacteuren die bibberend zaten te wachten op het moment dat de meedogenloze beul met zijn strenge meesteres Dieuwke Wynia de burelen zou betreden en zij stuk voor stuk de emmers verbale stront over zich heen gekieperd kregen’. Van Nieuwkerk is de ‘brute presentator’ die ervoor heeft gezorgd dat redacteuren ‘de rest van hun leven met PTTS bij een psych lopen.’

In de door Özcan Akyol beheerde brievenrubriek kaart een lezeres de kwestie aan. Akyol noemt het in zijn reactie een ‘mediarel’ en spreekt de verwachting uit dat de discussies, ook intern gevoerd, ertoe zullen leiden dat wangedrag van deze aard in de toekomst niet meer zal gebeuren.

In de rest van het aanbod domineert Noraly Beyer, ze maakte een documentaire over de Surinaamse Decembermoorden. Verder is er aandacht voor Sean Connery (als James Bond), voor Harry Styles en voor haardrachten als tekenen des tijds. Het kapsel van Matthijs van Nieuwkerk en zijn obsessie daarmee blijven jammer genoeg onbesproken.